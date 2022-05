EUROVISION 2022: Os 10 finalistas. Comentários ao vivo e boletins

Esta noite será a 66ª edição do Festival Eurovisão da Canção. Um dos maiores eventos de entretenimento de TV do mundo acontece este ano em Turim.

O show será transmitido ao vivo do Pala Olimpico em Turim e transmitido em horário nobre na Rai 1 nos dias 10 e 12 de maio (com semifinais) e em 14 de maio, com a Grande Final e contará com três capitães excepcionais – Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mica.

O conceito desta versão excepcional, o “som da beleza” surgiu da beleza que caracteriza as paisagens, a cultura e o modo de vida italianos, mas à luz dos acontecimentos atuais também ganhou um significado mais profundo, que transcende as fronteiras nacionais para abraçar o valores cada vez mais universais e inclusivos, que nunca são menos importantes sobre este momento histórico, juntamente com o desejo de celebrar a diversidade através da música e unir a Europa em um palco.

A primeira semifinal

A genialidade e a criatividade italianas serão o tema principal da primeira semifinal, que, no dia 10 de maio, contará com as atuações – por ordem de apresentação – para Albânia, Letônia, Lituânia, Suíça, Eslovênia, Ucrânia, Bulgária, Holanda, Moldávia , Portugal, Croácia, Dinamarca, Áustria, Islândia, Grécia, Noruega e Arménia. Além disso, a “Dança da Beleza” será lançada no palco da Eurovisão e o Pala Olimpico será transformado em uma magnífica discoteca, com os maiores sucessos da dança italiana, graças à atuação de Dardust, um dos produtores artísticos mais requisitados do o momento acompanhado pelo DJ produtor Benny Benassi, Sophie and the Giants. O convidado da noite será Diodato, o cantor e compositor intenso e procurado entre os mais famosos do novo pop italiano, que traduzirá “Faye Rumor”, a música vencedora do Festival da Canção Italiana de Sanremo 2020.

em competição

nossos comentários

Albânia: Ronila Hajati – “Segredo”.

Versão Megan The Stallion Albania. Classificação da música: 5,50. Avaliação da exposição: 6,50.

Letônia: Citi Zēni – “Coma sua salada”

Música disco dos anos 80 em movimento. adorável. Classificação da música: 6,25. Pontuação de desempenho: 6,00

Lituânia: Monica Liu – “Apaixonado”

Anos sessenta em um pub esfumaçado no Mar Báltico. Classificação da música: 5,50. Classificação de desempenho: 5,50



Suíça: Marius Behr – “Boys Do Cry”

Pareço um rapper, mas ele é um cantor. Classificação da música: 6,00. Classificação da Exposição 5,50



Eslovênia: LPS (Last Slice of Pizza) – “Disko”

Guitarra funk elegante para um bom tempo. Classificação da música: 6,50. Classificação da Exposição: 6.25.000

Ucrânia: Orquestra Kalush – “Stefania”

Os Beastie Boys cantam canções tradicionais ucranianas. Classificação da música: 6,50. Classificação da exposição: 6,50

Bulgária: Projeto de Música Inteligente – “Intenção”

Entre a supermodelo búlgara Bon Jovi e Toto. Finalizado. Classificação da música: 5,50. Pontuação de desempenho: 5,00



Holanda: S10 com “De Diepte”

Íntimo e sonhador. Anos depois, Holland começou a cantar novamente em holandês. Classificação da música: 6,00. Classificação da exposição: 6,15

Moldávia: Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov com “Trenulețul”

Coloque os B52s na Moldávia. Aqui está o resultado. Classificação da música: 6,50. Classificação de desempenho: 7,00

Portugal: Maro – “Sudade Saudade”

Uma espécie de fado atualizado. Classificação da música: 6,15. Classificação da Exposição: 6.25.000

Croácia: Mia Dimšić – “Guilty Pleasure”

Intimista e otimista. Classificação da música: 6,15. Classificação da Exposição: 6.25.000



Dinamarca: REDDI – “The Show”

Banda pop feminina. Classificação da música: 6,15. Classificação da exposição: 6,2o

Áustria: Lum! X ft Pia Maria – “Halo”

Pop elétrico, entre dance music eletrônica e traps totalmente desbotados. Classificação da música: 5,00. Classificação da exposição: 5,55



Islândia: Sigga, Beta, Elìn – “Með Hækkandi Sól”

Música pop acústica com picos épicos. Classificação da música: 6,00. Classificação da exposição: 6,15



Grécia: Amanda Teneford – “Nós morremos juntos”

É um pouco semelhante à versão de Lykke Li, helenística. Classificação da música: 6,15. Classificação da exposição: 6,50



Noruega: Subwoolfer – “Give That Wolf A Banana”

A música soa como uma mistura entre Ed Sheeran e Pys. Muito engraçado. Os subwoofers nunca revelaram sua identidade. Classificação da música: 6,15. Classificação de desempenho: 7,00

Armênia: Rosa Lynn – “Snap”

País pop, armênio é claro. Rosa Lynn já participou do Eurovision Junior. Classificação da música: 6,00. Pontuação de desempenho: 6,00

As transmissões de televisão começam e dez desses artistas estarão na final no sábado.

Aguardando os resultados, o show italiano começa. Então, aqui estão as melhores músicas de dança italianas. Dardust, junto com o DJ produtor Benny Benassi, Sophie e The Giants nos faz pular (e se emocionar).

Os três colecionadores homenageiam Raffaella Cara. Graças a ela em 2013, a Itália voltou à Eurovisão!

Mas se há uma música da qual nunca vamos nos recuperar, é “Make a Noise”. Deodato deveria representar a Itália no Eurovision em 2020, que foi cancelado por motivos que todos conhecemos. Naquela ocasião Diodato gravou a peça em uma praça vazia de Verona, e hoje em torno dele os dançarinos que o acompanharam durante a performance não param de chamá-lo. Enquanto todo o salão canta lindamente, faz barulho.

Mas aqui estão os resultados da primeira semifinal. Os seguintes países vão entrar na final no sábado:

Suíça, Armênia, Islândia, Lituânia, Portugal, Noruega, Grécia, Ucrânia, Moldávia, Holanda.