Homens e mulheres, luto grave por Mattia Marciano: faleceu o sogro

O ex-pretendente e tronista do programa de Maria De Filippi lamenta a morte do pai da namorada

dias difíceis para Mattia Marciano, ex-protagonista homem e mulher. Um ex-pretendente e tronista perdeu seu amado sogro Namorada da camila. Mattia dedicou uma longa mensagem ao homem no Instagram, coletando muitos gostos e comentários de condolências em poucos minutos.

Marciano falou sobre o encontro com o cara, ocorrido há um ano, que mudou literalmente a vida dele. entre os dois a Sentimento especial, um relacionamento mágico. O rapaz de 30 anos explicou que, depois de conhecer o sogro, seu estilo de vida mudou definitivamente, ficou melhor.

Mattia Marciano admitiu que o sogro ficou muito feliz com o noivado de sua filha Camila. Mattia não divulgou A causa da morte do Senhor – cujo nome não é conhecido – mas se limitou a revelar que o desaparecimento foi de partir o coração.

Mattia Marciano tem recebido apoio de outras caras conhecidas de homens e mulheres, incluindo o colunista Gianni Sperti Mas também ex-pretendentes Gennaro Lillo e Gianluca Tornez.

Quem é a namorada de Mattia Marciano?

Mattia Marciano está ligado a Camila desde o verão de 2020E Treinador pessoal para o Napoli. Amor à primeira vista para os dois que instantaneamente se transforma em uma história séria. Poucos meses após o primeiro encontro, o conhecido aconteceu na família.

Mattia Marciano estabeleceu um bom relacionamento com os parentes de Camila e principalmente com o pai. Um relacionamento que pode em breve levar ao casamento após decepções emocionais Vittoria Diganiello, um ex-pretendente preferido para homens e mulheres, e uma ex-Miss Itália Carolina Stramar.

O que Mattia Marciano está fazendo hoje

depois da experiência um homem e mulher Conhecido inicialmente como Desiree Popper e depois como tronista, Mattia Marciano deixou o mundo da televisão e das redes sociais. Ele voltou a trabalhar como dentista, O que há algum tempo lhe dá muita satisfação.

Afinal, Mattia sempre sonhou com uma vida normal, ao lado de uma pessoa tão simples e real como Camila, com quem sonha com um futuro tangível composto por casamento e filhos.