Elisabetta Gregoraci comoveu-se com as palavras de Alessandra Amoroso

Foi o que aconteceu durante o último episódio do Battiti Live, que foi ao ar no Italia Uno na terça-feira, 10 de agosto.

tempo sexy para Elisabetta Gregoracci no Petite Live 2021. Durante o episódio final do novo episódio, que foi ao ar no Italia Uno na terça-feira, 10 de agosto, o apresentador da Calábria foi tocado pelas palavras de Alessandra amoroso. A cantora de Salento cantou suas últimas canções no palco em Otranto: Pluma NS Grande sorriso. Duas canções associadas a um período muito especial da vida de Sandrina que contam o fim de sua história de amor com o produtor musical Stefano Setipani.

“Essas duas músicas estão relacionadas entre si e falam sobre um momento específico da sua vida”, apontou Alan Palmieri, o outro apresentador do Battiti Live. Alessandra Amoroso, embora constrangida por ser sempre tão conservadora em relação à vida privada, tentou responder à pergunta da apresentadora. A ex-vencedora de Amici explicou que sim, as duas peças se relacionam e falam de um período muito complexo de sua vida.

Este é o período em que Alessandra era Amoroso teve que lidar com a solidão E o fim de um amor importante, o amor de Stefano Setipani. “Às vezes você nem tem as ferramentas para lidar com certas coisas e sempre pensa no pior. Mas depois da noite vem um grande sorriso”, observou Sandrina que, após análise cuidadosa, conseguiu superar essa dolorosa interrupção.

“Suas palavras me tocaram muito.” Elisabetta Gregoracci respondeu. A locutora deve ter visto muitos momentos difíceis de sua vida nos depoimentos de Amoroso. Apesar das tragédias e dos dias ruins, EliGreg sempre encontrou coragem e determinação para seguir em frente e sorrir novamente. apenas pense em A morte de sua mãe, Melinaque ocorreu precocemente devido ao câncer de mama.

Um homem O fim do casamento com Flavio Briatore, que destruiu o sonho de família de Elisabetta Gregoraci. Além disso, o ex-concorrente do Big Brother Vip nunca desistiu. Conforme mencionado por Sorriso Grande de Alessandra amoroso: Sinto amor com essa vida e fico na rua cantando, não quero nada além de um grande sorriso …