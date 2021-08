A Liga Serie C on Eleven tem 1.140 partidas, mais a Coppa Itália e a pós-temporada

A Série C da Liga começa na modalidade Onze, 1140 partidas, além da Copa da Itália e pós-temporada

O verão nunca trouxe vitórias, sorrisos e sucessos esportivos à Itália como este ano, fazendo de 2021 o ano das grandes vitórias azuis. Neste momento histórico, ELEVEN, OTT, emissora de esportes e entretenimento, quer continuar a comemorar este “Verão Italiano” com grandes eventos relacionados à Primeira Divisão C. Ela terá início em 21 de agosto com uma transmissão ao vivo e sob demanda da primeira rodada da Copa da Série A da Série C, uma competição fascinante que começará com um formato totalmente novo, com 56 equipes participando da primeira rodada. Na verdade, 28 partidas eliminatórias estão programadas para quebrar o gelo na temporada 2021/22, que culminará no fim de semana de 28-29 de agosto, quando o primeiro dia do torneio da Série C será decidido. Grandes ambições e já representa o único da história da Lega Pro. As 60 equipas titulares representam, de facto, até 19 das 20 regiões italianas (só o Valle d’Aosta não tem representantes), devido ao regresso dos profissionais de Campobasso e ao rebaixamento de Virtus Entella que “devolveu” Molise e Liguria para a geografia da Primeira Divisão ruim.

“Partimos com entusiasmo para a nova temporada da Série C Giovanni Zorlini, CEO da Eleven Sports, comentou. Queremos dar aos torcedores a grande vibração de um torneio de alto nível, com times conceituados que podem contar com a torcida que está sempre tão próxima da região e de suas cores. Do ponto de vista competitivo, este novo reboot promete ser muito emocionante também graças ao novo formato da Coppa Itália e à composição dos três grupos que irão apresentar de imediato desafios a experimentar. Estaremos prontos para mais uma temporada emocionante em que contaremos os jogos e todas as histórias dos heróis que representam o campeonato italiano. ”

1140 jogos da temporada regular, além da Copa da Itália e pós-temporada, este ano também é transmitido pela Eleven Sports, que se afirma como uma referência para os torcedores. Na verdade, o campo mudou, elevensports.com nem mais elevensports.it Mas não a paixão na narrativa da temporada da terceira divisão. Além disso, a nova plataforma ELEVEN, além de oferecer uma experiência de usuário aprimorada, permitirá o acesso a novos conteúdos originais premium.

Além de computadores e dispositivos chromecast, todos os fãs poderão acessar o show da ELEVEN também por meio de dispositivos móveis, baixando o aplicativo totalmente novo diretamente da App Store e do google play que permitirá um uso mais fácil com uma experiência de usuário verdadeiramente avançada.

Além disso, a oferta da Eleven proporcionará aos usuários soluções de compra cada vez mais flexíveis, graças a parcerias com importantes líderes de mercado como a Vodafone e a Wind Tre.

A ELEVEN SPORTS é uma fornecedora internacional de esportes e entretenimento ao vivo para 30 milhões de fãs em todo o mundo por meio de suas plataformas OTT.

A empresa foi fundada em 2015 por intuição de Andrea Radrizzani, empresário italiano com experiência consolidada nos setores de esportes e mídia e um dos primeiros a vislumbrar o potencial de novos mercados graças ao desenvolvimento de tecnologia aplicada aos modos de realização dos eventos esportivos. usado. Inovador e acessível.

Onze esportes hoje Não é apenas um modelo de sucesso para fazer negócios, mas também a síntese perfeita de tecnologia, mídia, entretenimento e esportes.

O fundador da ELEVEN, Radrizzani também é patrocinador do Leeds United (o clube da Premier League inglesa) e da Aser Ventures, uma empresa de investimento global que opera nos setores de esportes, entretenimento e estilo de vida.

Internacional pela dna, a ELEVEN está presente em mercados de toda a Europa (Bélgica, Polónia, Portugal e Itália) e na Ásia (Taiwan e Japão).

Com uma posição que apenas transmite os melhores eventos esportivos de todo o mundo, ELEVEN opera uma ampla gama de direitos de TV que inclui League One (ELEVEN Polônia, Bélgica), Serie C (ELEVEN Itália), LaLiga (ELEVEN Bélgica, Polônia, Portugal) e Liga dos Campeões Europeus (ELEVEN Portugal). Por outro lado, a ONZE Bélgica adquiriu os direitos da Pro League belga, das ligas menores e da Super League Feminina.

ELEVEN é sinônimo de conteúdo novo, completo e sempre atraente: ao vivo em todos os idiomas locais adornado com atualizações ao vivo, comentários de fora e no estúdio, conteúdo digital e programação local.

Em 2017, a ELEVEN também desembarcou na Itália com uma plataforma dedicada ao mercado nacional convencida do significativo potencial de crescimento do setor. Uma intuição favorável à medida que mais e mais fãs apreciavam as novas formas de usar os eventos esportivos.

Até o momento, a plataforma de streaming online ELEVEN ITALIA oferece um show ao vivo completo para os fãs da Liga Serie C, Superlega Volley, pólo aquático da Série A1 e muito mais.

