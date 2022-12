“Quem está em casa percebeu.” – Libero Quotidiano

cuba Zanicchi Ele foi o protagonista desta última versão de Dançando com as estrelas. Emparelhado na pista de dança com Samuel Byron Alegrem-se os fãs de Rai Uno. Afinal, vemos que nasceu um vínculo muito forte entre o casal, um vínculo afetivo que nenhum dos dois jamais escondeu. E em entrevista ao semanário Visto, Aquila de Ligonchio confirmou isso, e também revelou outros detalhes sobre o relacionamento deles, admitindo que a união deles também conseguiu passar pela telinha: “Realmente Samuel menino decente. Acho que até quem está em casa percebeu que nossa relação é muito legal Carinho e cumplicidade. seu parceiro tanya É incrível e eu sinto isso parte de sua família“.

Mas a verdade é que Zanicchi é mesmo uma grande personagem que, com sua espontaneidade e senso de humor, consegue conquistar até o público mais jovem: “As crianças veem que eu vovó rochosaMuitos meninos me dizem que gostariam de ser avós como eu. É claro que eles apreciam minha forma de trabalhar, gostam das piadas que eu uso e do fato de que de vez em quando eu saio impune com alguns palavrões.”

Comparada à sua participação em Sanremo, Zanichi se cala: “Foi minha Última vez no festival em competição. No entanto, se eles me quiserem em outras formas, irei com pressa.”