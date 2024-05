Da salvação na Liga italiana que conquistou com o Lecce no dia 28 de maio de 2023 ao título português que conquistou ontem com o Sporting Lisboa. Em menos de um ano, Morten…

Da salvação para Liga conquistado com Lichia Em 28 de maio de 2023 às Liga Italiana Seguidor Portugal Ganhou ontem com Sporting Lisboa. Em menos de um ano, Morten Hgulmand Ele ganhou destaque no futebol internacional por sua contribuição para o sucesso de seu time local. O antigo capitão do Lecce esteve entre os principais arquitectos da 20ª vitória do Sporting no campeonato com 29 jogos, 3 golos e 2 assistências. Chegando a Lisboa em agosto de 2023 por uma verba que se aproxima dos 20 milhões de euros, demorou apenas algumas semanas para o médio dinamarquês ganhar a confiança dos ‘Leões Verdes e Brancos’. Obrigado a ele, ao clube e, sem dúvida, também a quem o convenceu, no dia 16 de janeiro de 2021, a assinar pelo Lecce, adquirindo-o por apenas 170 mil euros à austríaca Admira Wacker. Este é Pantaleo Corvo negroDiretor da área artística do Salento Club.

Os números mostram que é um vencedor: desde a chegada ao Lecce até à transferência para o Sporting Holmand, conquistou o campeonato da Série B, garantiu a segurança na Série A e depois conquistou o campeonato português. Ele tem vinte e quatro anos e está no início de uma carreira que promete ser repleta de sucesso.

