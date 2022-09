Adversário, placar, previsões de classificação – OA Sport

Jannik Sinner fará sua estreia na quinta-feira, 27 de setembro, no ATP 250 Championships em Sofia. O tenista italiano aparecerá pela primeira vez em Oitavos-de-final vs o português Nuno Borgesque derrotou o bósnio Mirza Pesek no retorno. O número 10 do mundo deve enfrentar o número 93 na classificação ATP, e não há precedentes entre os jogadores.

Em caso de rebaixamento nas quartas de final, Yannick Sener terá que enfrentar um confronto entre o australiano Alexander Vukic, agora carrasco de Fabio Fognini, o espanhol Fernando Verdasco e o georgiano Nikoloz Basilashvili. Nas meias-finais, ele também poderia encontrar Lorenzo Sonego, que foi previsto primeiro por Bernabé Zapata, depois talvez por Holger Ron e finalmente por um entre Dimitrov e Ivachka.

Jannik Sinner foi chamado para defender os 250 pontos conquistados no ano passado. No momento, ele caiu para o 12º lugar no ranking da ATP. por Voltando ao 10º lugar deve ganhar o campeonato e esperamos que o americano Taylor Fritz não vença o campeonato em Seul. Para ser 11º, ele tem que chegar à final e torcer para que Taylor Fritz não chegue à classe final, ou ser 11º se vencer em Sofia e o americano repetir na Coreia do Sul.

Quando o JANIK SINNER toca em Sofia?

Está programado para aparecer na quinta-feira, 29 de setembro, nas oitavas de final.

JANNIK SINNER BOARD EM SOFIA?

JANNIK SINNER telas em Sofia

