Azul abaixo também está no Grupo Dois, 11-12 – OA Sport

24-19 Bosetti atingido da Zona 4!

23-19 Diâmetro estreito para Herbots da Zona 4

23-18 Muroooooooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

22-18 Muroooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii em Herbots

21-18 Bosetti vence na Zona 4

20-18 Posetti! Vencer nas mãos do muro da Zona 4

19-18 Egonu Perfect Lube da Zona 2

18-18 Siam Jaenssen18-17 Egonu vence na segunda fila!

17-17 Vincent van Gestel da Zona 4

17-16 Erro de serviço da Bélgica

16-16 A Muralha Van Gestel em Egonu

16-15 Muroooooooooooo Orrooooooooooooo a penalidade de desconto

15-15 tubos de HEROPOTS

14-15 Vincent Bosetti nas mãos da parede da Área 4

14-14 Posetti! Ele fecha a troca por muito tempo. nível sobe. Azul de 4 vitórias

14-13 Herbots Diagonal da Zona 4. Ele faz o que quer

13-13 primeiro tempo Dança

12-13 Herbots vencem da Zona 4

12-12 A mão de Egonu sai da Zona 2

11-12 saída da primeira metade de Danesi

11-11 Herbots diagonal da Zona 4

11-10 Silas Paralelo da Zona 4. Duas longas operações azuis estão finalmente encerradas!

10-10 diâmetro estreito da zona 2 de Egonu

9-10 paralelo a Silla da Zona 4

8-10 Ace van Gestel. A Itália está em uma longa pausa. Há longos preparativos físicos mas o Azul joga muito mal, como já não víamos há algum tempo

8-9 fora do ataque de Bosetti. Azul não pode ser visto na reconstrução

8-8 Egonu saiu da segunda linha. Itália doa

8-7 bola livre para Euro

7-7 Outro erro na criação de um euro

7-6 Van Gestel vence o Qatar mas o azul continua na defesa

7-5 Sair do ataque de Van Gestel da Área 4

6-5 Muroooooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaaaaa

5-5 euros segunda intenção

4-5 Tire Egonu da segunda linha do leilão

4-4 Vitórias paralelas de Van Gestel

3-4 Invasão da Bélgica

3-3 primeiro tempo Chirichella

2-3 lob derrotou Herbots

2-2 Ótima defesa para Oro que cai no chão com ajuda de fita

1-2 Distribuição Egonu da Zona 2

0-2 Ace por Van de Wever

0-1 Vincente Herbots nas mãos da parede da Zona 4

21-25 Muro de Van Avermaet para um em Bosetti. Itália em confusão e Bélgica venceu merecidamente o primeiro grupo

21-24 Vincent van Gestel da Zona 4

21-23 Vincent Igono da Zona 2

20-23 Erro de serviço italiano

20-22 Vincente Egonu da Zona 2

19-22 Vincent van Avermaet disponível da Zona 2

19-21 Distribuição de Herbots da Região 4

19-20 Murooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiii em Herbots

18-20 Invasão da Itália

18-19 Herbots Diagonais da Zona 4 vencem

18-18 Herbots acerta Mazzanti que está fora de campo e, portanto, fora

17-18 vitória paralela a Silla da Zona 4

16-18 fora Egonu da segunda linha

16-17 Egonu vence na segunda linha

15-17 novamente o muro belga em Sila. Quantas chances a cor azul erra?

15-16 Vincent Oro de segunda intenção

14-16 Diâmetro estreito de Van Gestel

14-15 Egonu contra-ataque online

Lubrificante Egonu de 14-14 mm da zona 2

13-14 Vincente Herbots do Distrito 4

13-13 Invasão da Bélgica

12-13 Lemens vence rápido

12-12 Lubrificante Egonu

11-12 Vincent Igono da Zona 2

10-12 A Muralha Van der Wever em Sila

10-11 Distribuição de Herbots da Região 4

10-10 Vincent Sylla da Zona 4

9-10 Herbots Tubo

9-9 Murooooooooooooooooooo Syllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

8-9 Muroooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

7-9 Cila Forte Diagonal da Zona 4

6-9 Muralha de Van de Wever em Sila

6-8 erro de serviço italiano

6-7 Muroooooooooooo Orrooooooooooooo

5-7 tubos Egonu

4-7 Wall Jansen em Posetti

4-6 Herbots Tubo

4-5 na mão da parede o ataque vencedor de Van Gestel da área 4

4-4 A mão de Egonu sai da Zona 2

3-4 Ventilador Longo Gestel Diagonal da Zona 4

3-3 Chirichella e Orro não se entendem no primeiro tempo atrás

3-2 Herbots vencem na Zona 4

3-1 Murooooooooooooo Bosettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Itália não muito arrumada, mas Bosetti cuida disso

1-2 ervas daninhas nas mãos da parede da área 4

2-0 Egonu Perto diagonalmente da parede de mão da Zona 2

1-0 Bosetti empurrado da quarta área

17h58: Oro Igono, Chirichella Danisi, Sella Bosetti, Di Gennaro para a Itália

17h57: Treino confirmado para a Bélgica

17h55: Anteriormente, a Itália tinha uma vantagem de 7-2 sobre a Bélgica. É hora de Amy

17h54: uma partida nada simples, a partida que aguarda a Itália e que mostrou ontem com Porto Rico que não estavam no seu melhor e, sobretudo, ainda faltavam ótimas condições físicas: o nível de atenção dos azuis certamente aumentará em relação ao jogo de ontem, onde o A equipe Mazanti não teve a continuidade habitual de atuação.

17h52: A levantadora é Jutta Ven de Vyver. No centro, a Bélgica conta com jogadores relativamente jovens com experiência internacional um tanto limitada: Nathalie Lammers que jogou no ano passado na Hungria no Diamant KNRC e este ano jogará na Romênia no Dinamo Bucareste e Marles Janssens, liderado pelo VDK Bank, enquanto o livre é Brita Kamppelberg.

17h49: Celine van Gestel está à beira de sua terceira temporada em Florença e é o elemento de equilíbrio da equipe belga: menos pontos nos braços, mas muito útil em todos os fundamentos. O terceiro atacante belga em bola alta é um jogador fundamental transformado em seu adversário, Silk van Avermaet, que veste a camisa do Mulhouse na Ligue 1.

17h46: As duas futuras jogadoras florentinas são as duas únicas jogadoras belgas a jogar no campeonato italiano e também as duas jogadoras que Igono e seus colegas de trabalho devem focar mais para limitar o potencial ofensivo dos adversários de hoje. Brett Herbots é o farol da seleção belga: 23 anos, já está na Itália há várias temporadas tendo vestido as camisas Busto Arsizio e Novara, e no próximo ano estará em Florença. Herbots foi o artilheiro da última Liga das Nações e todas as bolas importantes na casa belga passam.

17h43: O primeiro candidato na posição azul que está do outro lado da rede esta tarde, aos 18 anos, encontrará a Bélgica sob Gert Vande Broc, que pode contar com dois jogadores vestindo a camisa do Il Bisonte Firenze no próximo ano, que são os jogadoras. Por: Brett Herbots e Celine Van Gestel.

17h40: Boa noite amigos da OA Sport e bem-vindos à transmissão ao vivo do 3º Blue Challenge no grupo do Campeonato Mundial de Voleibol Feminino na Polônia e Holanda 2022: contra Arnhem Itália e Bélgica

Olá e bem-vindo ao LIVE LIVE para o terceiro desafio de blues no Campeonato Mundial de Voleibol Feminino Polônia e Holanda Grupo 2022: contra Arnhem Itália e Bélgica. Antes da concorrente de rank Para o azul que vai encontrar do outro lado da rede esta tarde às 18h A trilha da Bélgica por Gert Vande Berwick Quem pode contar com quais jogadores vestirão a camisa do Il Bisonte Firenze no próximo ano e quais jogadores: Brett Herbots e Celine Van Gestel.

Os dois futuros jogadores florentinos são os únicos jogadores belgas a jogar na Serie A e também Os dois rebatedores nos quais Igono e seus colegas devem se concentrar mais para limitar o potencial ofensivo dos adversários de hoje. Brett Herbots é o carro-chefe da equipe belga: O jogador de 23 anos já está na Itália há várias temporadas, tendo usado até agora Busto Arsizio, Novara e No ano que vem estará em Florença. Herbots foi o artilheiro da última Liga das Nações e todas as bolas importantes na casa belga passam.

Celine van Gestel está prestes a enfrentar sua terceira temporada em Florença e é o elemento de equilíbrio da equipe belga: Menos pontos nos braços, mas muito útil para todos os fundamentos. O terceiro atacante belga em bola alta é um jogador fundamental transformado em seu adversário, Silk van Avermaet, que veste a camisa do Mulhouse na Ligue 1.

O autor é um gutta fin de vivre Ele jogou pelo Beveren no ano passado e jogará pelo Charleroi na Liga Belga na próxima temporada. No meio, a Bélgica conta com duas jogadoras relativamente jovens e com pouca experiência internacional: Nathalie Lammers. que jogou no ano passado na Hungria no Diamant KNRC e este ano vai jogar na Romênia no Dinamo Bucareste e Marlies Janssens, em vigor no VDK Bank Gent, enquanto Britta Campbellberg, 22, está em vigor permanentemente em Beveren, onde cresceu fazendo parte da equipe juvenil sênior.

Não é um jogo fácil, o jogo que aguarda a Itália, que ontem com Porto Rico não mostrou o seu melhor ainda Para a situação e acima de tudo Ainda não em perfeitas condições físicas: O nível de interesse pelo azul certamente aumentará em relação ao jogo de ontem, já que Mazanti não teve a continuidade habitual de desempenho. É a primeira partida que realmente importa que Blue queira estar pronto. É muito provável que o treinador azul volte ao time titular Usado contra Camarões em sua infância.

A OA Sport traz para você uma transmissão ao vivo do terceiro desafio do azul no grupo para o Campeonato Mundial de Voleibol Feminino Polônia e Holanda 2022: contra Arnhem Itália e Bélgica, Notícias em tempo real, minuto a minuto, para que você não perca nada, Começa às 18h!

