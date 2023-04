11 de abril, TV, Broadcast, Channel 5 Show, Sky and Infinity – OA Sport

A cortina sobe oficialmente para as tão esperadas quartas de final da UEFA Champions League de 2023. Essa noite, Terça-feira, 11 de abril, começaremos com o primeiro de dois desafios. A partir das 21h00, aliás, veremos em campo Benfica-Inter e Manchester City-Bayern-Monaco, Dois confrontos que estão longe de ser óbvios e que desde logo nos dariam um grande espectáculo.



Leia todas as notícias do dia na OA Sport

no Estádio Da Luz em Lisboa, Veremos os latifundiários lusitanos (que eliminou com facilidade o Bruges) em campo contra o treinador dos nerazzurri Simone Inzaghi que, no entanto, venceu o Porto nas oitavas de final. A equipa portuguesa tem mostrado que é realmente perigosa com muita intensidade e qualidade, pelo que o Inter com certeza terá de dar tudo o que tem desde a primeira jornada desta partida.

De Da Luz ao Etihad Stadium em Manchester, em que assistiremos a um confronto muito semelhante a uma esperada partida final. Os compatriotas do técnico Pep Guardiola desafiam a equipe bávara comandada por Thomas Tuchel, o técnico que levou o Chelsea ao triunfo na final contra o City há duas edições. quem ganhará?

O jogo entre Benfica e Inter vai ser visível no Canale 5 de forma clara, enquanto estará disponível no Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Durante a transmissão, ficará visível no NOW e no SkyGO. Manchester City – Bayern de Munique estará no Sky Sport Football (203), enquanto a transmissão ao vivo será no NOW e SkyGO. A OA Sport garantirá a você uma transcrição ao vivo da partida.

calendário da liga dos campeões 2023

Terça-feira, 11 de abril

21h00 Benfica-Inter – Em directo no Canale 5, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213)

21h00 Manchester City – Bayern de Munique – Transmissão ao vivo no Sky Sport Football (203)

LIGA DOS CAMPEÕES: ONDE ASSISTIR NA TV E No Broadcast

Ele vive: Canal 5, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213) para o Benfica-Inter, Sky Sport Football (203) para o City-Bayern.

Transmissão ao vivo: SkyGO e NOW, enquanto o Benfica-Inter também estará no Mediaset Infinity

transmissão ao vivo: OA Sports

Foto: La Presse

Leia todas as notícias do dia na OA Sport