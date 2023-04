GdS – Inzaghi, um discurso aos seus seguidores sobre confiança e foco a poucas horas do Benfica-Inter

O jornal desportivo dá o sentido às palavras que o treinador disse aos jogadores a propósito da primeira mão dos quartos-de-final da primeira divisão.

“Criamos muito e a bola não quer entrar, mas não vamos perder a fé no que estamos fazendo. Voltaremos a marcar constantemente. Vamos acreditar!”. Isso, como afirmado A Gazeta EsportivaEra o significado do hadith de Inzaji para ele

O Inter está a poucas horas do jogo com o Benfica. A Liga dos Campeões agora é prioridade para os nerazzurri e as decepções no campeonato devem ser deixadas de lado.

Os nerazzurri não chegaram às meias-finais campeões de 2010 Antes dessa ocasião, chegou às meias-finais frente ao Milan, num derby muito infeliz que o viu eliminado com dois empates. A primeira mão das quartas-de-final deve contar uma história diferente daquela contada na Serie A. Todo esse desperdício de procedimentos criados e não finalizados é demais para suportar no Graal. Espero que a noite de CL traga conselhos e boas notícias para que você possa se concentrar na final do campeonato e encontrar o caminho de volta à classificação para a próxima Liga dos Campeões, que também é vital para os orçamentos.

Após a chegada da ultrapassagem da Roma na última jornada após um empate com o Salernitana (em vez disso o amarelo-vermelho venceu o Toro.ndr) o caminho tornou-se mais difícil. Nos últimos sete dias do torneio, de agora até junho, haverá jogos com Lazio, Roma, Napoli e Atalanta. Quatro confrontos diretos. Sem esquecer o retorno da Copa da Itália contra a Juventus no final de abril. Nas últimas seis partidas, foram uma vitória, um empate e quatro derrotas: a tendência deve ser totalmente revertida e agora, antes que seja tarde. READ Allegri preparou um plano para vencer o Benfica: falhou miseravelmente

9 de abril de 2023 (alterado em 9 de abril de 2023 | 23:18)

© Reprodução Reservada

“Fanático por TV. Viciado em web. Evangelista de viagens. Empreendedor aspirante. Explorador amador. Escritor.”