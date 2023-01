Messi vence Mundial no Catar e fica com a Bola de Ouro e esquece Cristiano Ronaldo

Comparação entre Lionel Messi E a Cristiano Ronaldo Acompanhado por três décadas de torcedores e insiders, o inusitado (e referido) Mundial do Catar teve pelo menos uma vantagem, que foi acabar com a rivalidade entre os dois campeões.

Depois da final em que o argentino ergueu o troféu após marcar na fase de grupos e em cada eliminatória, foi o abraço dos companheiros e dos adeptos que fez a diferença na “final”.

2022 Messi, Ronaldo, seleções e clubes da Copa do Mundo

Messi foi repreendido por não se livrar da sombra cansada de Diego maradona E ter dado o máximo no “quintal” do Barcelonafácil de inventar casa de guarda que o moveu para o epicentro do ataque e o “tiki-taka” que ele orquestrou Xavi E a Iniesta.

Em vez disso, Cristiano Ronaldo sempre procurou um bar diferente: do intervalo com real Madrid licitar para licitar Andrea Agnelli O regresso da Liga dos Campeões da Europa ao A Manchester United que, junto com Ten Cate, tentou retornar ao futebol importante.

O Qatar deixou a imagem de um ícone na Sunset Boulevard, acusado de concentrar os holofotes mediáticos ao ponto de quebrar os red devils e os balneários da seleção portuguesa, e mais uma entrada na lenda, a par de “Diez” Villa Fiorito.

Confronto técnico de Messi e Ronaldo

E os meninos que, com a bola nos pés, faziam as arquibancadas ferverem e deixavam as crianças imitarem os pátios? Enquanto o primeiro deixava os zagueiros e arrastava sua turma com uma serpentina no chão, o outro submetia o corpo a um refinamento que garantia os twists e deadlifts do hiperurânio.

O alicerce de onde fizeram a diferença é aquele próximo ao gol, pois tem a simplicidade de finalizar a partida, na memória futebolística, que ofuscou os grandes companheiros de ataque (Zlatan Ibrahimovic, David Villa, Gonzalo Higuain e Karim Benzema , que ‘floresceu’ quando conseguiu tomar a cena para si ).

Messi e Ronaldo, desafiam números e prêmios

Os números no futebol não nos dizem tudo, muito pelo contrário. Mas aqueles que esses concorrentes dos anos 2000 montaram são excepcionais, assim como suas façanhas. 819 gols, cada um com 793 golsArgentina Quem encarna o outdoor ainda Copa América para 1993 e Portugal que levanta os primeiros prêmios, europeu E a A liga das nações.

Há quem termine como o único a marcar em 5 Mundiais e se torne o artilheiro do Campeonato Inglês, La Liga e La Liga, com mais jogos e gols em uma seleção (196 e 118) e o troféu mais estranho da Liga dos Campeões (141 gols). ), alguns marcaram tanto quanto qualquer um em qualquer ano civil (91 gols) ou em equipe (671 comemorações azulgrana)

Os dois venceram copa após copa e a Bola de Ouro foi o palco a ser considerado, e esta competição em particular também viu Cristiano Ronaldo; E agora, com a Bola de Ouro nº 8 garantida (será entregue no outono de 2023, o grande rival não a conquista desde 2017), o último objetivo de Messi é combinar Neymar Liga dos Campeões da UEFA em Paris E talvez seja o romântico desfile de moda em Rosario.