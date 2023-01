Mercado de transferências de Nápoles, De Laurentiis Blitz para Ounahi: detalhes

Onahe

Notícias de futebol em Nápoles. o nome do Azzedine Onahi cada vez mais objetivo Nápoles. jovem meio-campista Turma de 2000Sun estava revelando o último campeonato mundial com seu Marrocos, oeste, pôr do sol. Atualmente em Angers Na França, há muitos clubes com ele, mas os Blues vão tentar se adiantar na competição.

Ounahi-Nápoles, mais recente

Conforme mencionei correio esportivo Nas bancas amanhã Nápoles estaria disposto a Uma dose de Onahi: vai se mover em linha reta De Laurentiis quem conta blitz Para o jovem meio-campista. Você encontrará mais detalhes amanhã de manhã a partir das 7h00 no CalcioNapoli24.it!

