Objetivos do mercado de inverno

Iniciando o mercado de transferências da Roma. A janela de inverno se encerrará em 31 de janeiro de 2023, já que Thiago Bento está ocupado trabalhando na renda, mas também em muitas saídas com vários jogadores prestes a deixar o Trigoria.

receitas

O próximo mercado de Roma gira em torno de um nome David Frattisi (1999). O médio do Vidin é propriedade do Sassuolo e há muito que é alvo dos Gelorossi. O futebolista já chegou a acordo com o clube no verão (5 anos ao preço de 2 milhões de euros por temporada), e não há fumo branco entre os dois clubes. A diferença é grande devido à superavaliação de Sassuolo. A Roma está trabalhando para incluir os jovens jogadores Bove (2002) e Volpato (2003) nas negociações para cortar significativamente a parte monetária. Se a Trilha Vratesi fosse explodida novamente, as forças de Roma se concentrariam nele. lukic (96) De Turim, e expira em 2024. Mourinho adora o sérvio, mas Cairo tem lances altos: pelo menos 15 milhões de euros. No entanto, o meio-campista da Roma está procurando um zagueiro além de Karsdorp. Existem dois nomes quentes em Trigoria: Odriozola (95) Vantagem do Real Madrid DeSciglio (92) Juventus. O croata perde altura Yuranovich (95). enquanto Solbakken (98) A primeira contratação ocorreu no mercado Giallorossi, e ele começou a treinar com a equipe capitolina. Os sonhos do mercado de transferências continuam sendo o agente livre isco (92) e Pagar (94) Termina na orla de Barcelona.

saídas

Muitos nomes surgem em Trigoria. O primeiro da lista Karsdorp (95). “traidor” para mo Isso está fora dos planos do treinador português. A Roma quer vender o holandês apenas à vista (cerca de 10-15 milhões) ou no máximo com um empréstimo com obrigação de compra. Fulham, Juventus, Lille, Ajax, Marselha e Torino estão monitorando a situação. Galatasaray ama Fina (97), mas seu futuro está ligado ao futuro de Karsdorp. No caso de transferência do jogador holandês, seu tempo de jogo pode aumentar. Shomorodov (95) tem muitos pedidos. O Uzbekio é afiliado a muitos clubes da liga italiana: Spezia, Sampdoria, Bologna, Torino, Cremonese. Quem mais tenta é o Clube da Bomba, mas só com a fórmula do empréstimo com direito de compra. Thiago Pinto diz que não por enquanto. Ele também gosta do clube piemontês, aluno de Yorick Kompola (2000). Dúvidas sobre o futuro dpelotes (93). Gallo, agora nas boxes, que chegou no verão por transferência gratuita, ficou desapontado porque, se chegasse uma oferta importante, a Roma poderia realmente vendê-lo. Veja a situação da Fiorentina em busca de um atacante. Não há renovação para Zaniolo (1999).

caso Mourinho

Mourinho É o objetivo de Portugal. Aliás, a federação lusitana quer o Especial no banco Nacional. Mou pensa sobre isso e está profundamente inclinado a aceitá-lo. No entanto, a Roma disse não ao duplo plantão, pelo que o treinador terá de o escolher. No momento estamos indo em direção ao Este veremos, com Mo quem deve liderar a Roma pelo menos para terminar a temporada. No final do ano haverá novas avaliações.