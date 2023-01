Juventus e Pogba se preparam para voltar: a caminho

uma Rugido de leão E uma mensagem clara:estou a caminho“,” tradução de “On My Way”, sobre o retorno ao campo. Paul pogba Um “rugido” nas redes sociais por semana levará ao reinício do torneio. A Juventus não poderá contar com ele novamente devido à lesão no joelho que o mantém afastado desde o verão passado, mas Pogba mal pode esperar para voltar aos gramados. E esse leão é uma forma de responder às críticas dos últimos dias nas redes sociais, que choveram depois de fotos dele na neve nas férias de Natal, e de mostrar Desejo de jogar a primeira partida oficial Da temporada até agora mesquinho de sentimentos.