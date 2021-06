“Quem és tu?”: A ironia sensacional de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo Ele entrou na Praça Puskas em Budapeste, mas depois de alguns segundos alguém presente o interrompeu e pediu que lhe mostrasse passar por ele. O português não se desmancha, o exame é realizado rapidamente e só depois entra na fábrica. Poucas horas depois, graças a uma dobradinha, ele se tornou o melhor atacante da Europa.

Sim, as regras valem para todos, até para alguém como Ronaldo. Imediatamente um videoclipe se tornou viral na internet mostrando a entrada do campeão português Arena Puskas A partir de BudapesteUm de seus acompanhantes o parou nos postos de controle e pediu-lhe que mostrasse seu passe. O herói português olha para ele um pouco surpreso e sem pestanejar o entrega. Assim, após passar o controle, ele pode entrar no vestiário.

Enfim, tudo é normal afinal, os controles são sempre rígidos e todos que entram nas instalações sediando partidas Europa 2020 Eles devem mostrar o passe. Então, quando Ronaldo entra no magnífico estádio de Budapeste, o único que pode ser preenchido com qualquer disposição de assentos, ele passa controlesMas depois de alguns segundos, um segurança se juntou a ele, que deu um passo rápido e o parou e pediu que ele mostrasse a passagem e visse a passagem. Talvez ele não o reconhecesse, porque todos também tinham uma máscara, mesmo que parecesse difícil pensar nessa hipótese. ou mais simplesmente escritor Ele é fiel ao dever, respeita as regras e acredita que, com razão, todos devem ser verificados. E o atacante da Juventus não parece surpreso com este controle, já que mostra o passe para o auxiliar que quer vê-lo dos dois lados. Bem, isso vem muito rápido. Talvez o homem lhe diga: “Você pode entrar no estádio” . Ronaldo não hesita e entra no vestiário.

Números de registro

Após a máscara na coletiva de imprensa em que expressou claramente sua preferência pela água A Coca Cola, do Português Seven, foi confirmada como grande campeã também em campo na primeira partida contra eleHungria. Ao longo do primeiro tempo ele falhou em fazer o gol com facilidade na frente do gol, e depois no último jogo ele se senta na cadeira. No início ele marca um pênalti na perfeição e depois, muito friamente, aproveita um erro da defesa adversária para driblar Gulacsi e assim definir seu número pessoal Pistola.

Com esses dois gols, Ronaldo chega às alturas 11 gols em cinco campeonatos europeus. Um marco que lhe permite escrever o seu nome na história da competição ao se tornar o maior goleador de todos os tempos e que o separa Michel PlatiniPare em 9 gols. E por falar em primeiro lugar, há outro alvo no horizonte, relacionado com o artilheiro com a camisa da seleção nacional. Nesse arranjo particular, o iraniano Ali Daei parou em 109. Agora, o Cr7 chegou a 106 e vê a possibilidade de ultrapassagem. Outro registro próximo.

