Tudo bem da Juventus, Formillo reunido com agentes

Roma – o Lácio é muito perto O retorno de Luca Pellegrini. enquanto o clube funcionava Também em outros perfisFoi encontradoAcordo com a Juventus. Vou ver Ele já estava se empolgando com a ideia de manter Pellegrini, Eles treinaram desde o início de fevereiro até o final do torneio, mas a opção de compra expirou.

Lazio chega a acordo com a Juventus por Pellegrini

A Lazio estava avaliando outras situações, aguardando uma decisão Juventuscom quem Pellegrini firmou um belo contrato Até 2025 por 3 milhõesE do jogador que já cedeu 600 mil euros na época passada. Agora, após as reuniões dos últimos dias, a situação parece ter acabado: achei o negócio Com o clube preto e branco baseado em A.J Empréstimo de dois anos com compromisso de compra. Agora a reunião Com agentes em Formellopara determinar o contrato. Pellegrini se aproxima Voltar Na biancoceleste, com a Lazio ainda em ação No mercado.