Mario Rui Lazio: O negócio não é simples, o português quer um contrato de três anos (Korsport)

O lateral português rompeu com De Laurentiis e pediu transferência. 7 milhões seriam suficientes para o cartão, Lazio está esperando

Ci Napoli 29/01/2023 – Campeonato Serie A de Futebol / Nápoles-Roma / foto Carmelo Imbesi / Imagem Esporte Na foto: Mario Rui

Frente de Mário Rui reaberta na Lazio, após intervalo entre o lateral português e o presidente do clube NápolesAurélio De Laurentiis. A ruptura está documentada nas palavras do agente de Mario Roy, Goffredi, ontem. O advogado confirmou que estava aberto a vender seu cliente em caso de ofertas atraentes e acrescentou que, se permanecesse em Nápoles, seria apenas mais um jogador descontente em um time descontente. Declarações fortes que certamente não agradaram a De Laurentiis. Assim Mário Rui escreve para o Corriere dello Sport, nome que está de volta à moda na Lazio. Mas o negócio não é tão simples, porque o português quer um contrato de três anos.

“A frente de Mario Roy está se abrindo, como informei ontem. Os portugueses querem estender e estender o contrato que expira em 2025 com um salário de 2,2 milhões com o Napoli por um ano. Falha nas negociações com a justiça.”

“O caso certamente provocará uma reação de De Laurentiis, que certamente não abandona seus jogadores. A Lazio está acompanhando os desenvolvimentos. Sabemos do apreço de Sarri por Mario Rui. Até ontem, nenhuma negociação havia sido aberta. O jogador português, de 32 anos, pode precisar de 6 a 7 milhões, que devem ser fornecidos para um contrato de três anos. Não é simples.”

Ontem o agente português disse:

“Quero esclarecer algumas coisas: como agente de Mario Roy, nunca pensei em criar um mercado de transferências para meu cliente. Mario quer continuar em Nápoleskisa: Sempre foi seu desejo. Pedimos para estender o contrato por um ano, até que aceitamos uma pequena redução no salário de dois anos na verdade. Algo bastante inusitado, visto que a conquista de um campeonato quase sempre coincide com um aumento salarial. Nossa proposta é fazer com que as pessoas entendam seu amor por Nápoles. Informei o presidente sobre as intenções e necessidades de Mario Roy. De Laurentiis esperou várias vezes estar disponível para se gratificar. Na verdade, não foi bem assim. Após várias conversações com o Presidente, pessoalmente e por telefone, com uma animada troca de pontos de vista, Acho que a De Laurentiis não reconheceu o valor correto do meu cliente. Algo que considero absurdo como demonstrado por Mário Rui, que é reconhecido pelas estatísticas como um dos melhores zagueiros da Série A. Já informei o patrão e o Mário Rui ao treinador que se entrar alguma proposta vamos pedir para mudar. Se não chegar um projeto convincente, ficaremos e haverá outro jogador descontente no time descontente.».