Recado de Ibra, despedida de Maldini e Tonali e escolha 10

lá Milão Liberte o mercado. Mas entre as muitas caras novas que lotam o centro de treinamento dos rossoneri, há uma antiga que continuará sendo um ponto firme para Stefano Pioli. Estamos falando é claro sobre Rafael Lião, um personagem cada vez mais central para Satanás, de quem se espera outro salto de qualidade. O atacante português falou à Gazzetta dello Sport sobre seus sentimentos e expectativas para a próxima temporada, bem como sobre sua dolorosa saída. Maldini E acentuá-los.

Renovação de contrato é um ato de amor

Muitas estrelas decidiram deixar a Série A, em busca de maior prestígio e melhores ofertas econômicas. Por outro lado, Rafael Leão tomou uma decisão diferente, contrariando a tendência de muitos dos seus colegas mais interessados ​​em ouvir as sirenes que vêm de fora. “Renovar o contrato foi um trabalho de amor – admitido vinte e quatro anos de Almada -. A decisão já estava na minha cabeça, pensei muito, era só uma questão de timing, escolher o momento certo. Antes do contrato, queria ir à final da Liga dos Campeões, mas não conseguimos. Eu me inscrevi por 5 anos, isso significa que eu quero ficar aqui. O projeto é muito importante, são muitos jovens e o mais importante é que aqui posso me desenvolver ainda mais para atingir meu objetivo: ganhar muito“.

Talvez possa lhe interessar Liao jura amor pelo Milan: “Quero escrever a história do clube”

Champions League e sonho número 10

Depois do Scudetto para Leo, o objetivo é a Liga dos Campeões: “Precisamos fazer uma grande temporada de equipe e conquistar o título, temos uma equipe muito forte pelo que tenho visto real Madrid. Você realizou o sonho do Scudetto, e agora perdeu a Liga dos Campeões, o troféu que todos os jogadores querem ganhar. Estou pensando em fazer uma tatuagem do Scudetto, se vencermos de novo talvez eu faça uma tatuagem das duas estrelas. No entanto, na Itália é difícil vencer porque há muitas equipes fortes e em 38 partidas você não pode perder nenhum ponto. As Taças dos Campeões Europeus mostraram, no ano passado, que a Serie A é um torneio forteNo número da camisa, o próprio português disse:Tenho orgulho de ser o camisa 10, mas seria melhor jogar com o camisa 10 no San Siro. Amei tanto quanto o 7, mas é antes JustiçaPor fim, uma inspiração extraordinária: “Gullit, Embora ainda me falte muito para chegar a este nível“.

O mercado e as despedidas de Maldini e Tonali

O Milan foi um grande campeão no mercado de transferências. Mesmo que, para comprar, tivesse que se desfazer de um jogador de futebol como Sandro Tonali:”não esperava que ele fosse solto – Lião confessou –Mas o clube decidiu isso. Não foi fácil porque Sandro é torcedor do Milan e nos ajudou a ganhar o Scudetto. Ele foi para o Milan e agora desejo-lhe o melhorDoces palavras também para Maldini:”Vim para o Milan porque ele me ligou, era importante para mim. Talvez nos vejamos no futuroDe qualquer forma, a partir de agora também podemos antecipar o futuro, porque os rossoneri seguiram em frente, dando vida nova a quase todos os departamentos: “O Milan é um grande clube histórico. Não é fácil mostrar a todos para que estou aqui, mas definitivamente tento ajudar as crianças que vêm. Este ano, desde o guarda-redes ao avançado, somos todos fortes e sinto que o ambiente é o melhor“.

Ibra e o papel do líder. Então o objetivo pessoal

Outra lacuna importante no grupo do Milan foi deixada por Zlatan Ibrahimovic, que decidiu suspendê-lo. A ausência do sueco será inevitavelmente sentida pela equipa: “Um companheiro de equipe transmitiu sua mensagem de força no grupo de whatsapp da equipe e disse que está torcendo por nós e é um de nós. Talvez nos veremos em breveAgora, é inevitável que surjam novas personalidades carismáticas, inclusive o próprio Lião, que aguardam mais uma etapa de crescimento: “Sinto-me cada vez mais um líder, graças à confiança dos meus companheiros. Não sou de falar muito mas procuro fazer mais, ser vocal, embora ache que há jogadores melhores para falar na equipa. Quando cheguei, alguns camaradas me pegaram pela mão, e agora faço isso com novos camaradasÚltima consideração sobre os gols pessoais do ex-atacante do Lille: “Minha meta é fazer 20 golsMesmo que eu não coloque isso na minha cabeça. Se eu fizer as coisas direito, isso acontecerá porque cheguei perto no ano passado e a equipe pode me ajudar a chegar a esse número“.