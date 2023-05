Serie A, Empoli – Juventus 4-1 – Futebol

Serie A, Empoli 4-1 Juventus crônica

O Empoli aproveita a salvação e comemora diante de sua torcida uma vitória histórica. A Juventus perdeu por 4 a 1 e dominou de longa distância e largo por longos períodos de tempo em uma partida que começou ascendente para o alvinegro, antes mesmo de começar a cobrança de pênalti de 10 pontos. “Jogamos em uma situação surreal, com a sentença chegando quinze minutos antes da partida. Mas o colapso mental não se justifica. Agora temos que ficar calados e aceitar a derrota. claro que marcamos 69 pontos em campo “, disse Massimiliano Allegri a Dazen.

agência ansa A decisão do Tribunal da Federação Internacional de Associações de Futebol após o adiamento do colégio de garantia. «Os sete dirigentes da Juventus absolvidos». “Amargura no clube e milhões de torcedores.” Calvo “Não estamos satisfeitos, estamos avaliando o recurso” (ANSA)

A Juventus não participou integralmente da partida e agora está na sétima colocação e fora das copas. Tendo alcançado o seu objetivo, o “scudetto” há uma semana com a Sampdoria, deu um empurrão especial à equipa de Zanetti, que foi jogado de forma absolutamente livre com a cabeça. De imediato, viu-se: a leveza do Empoli frente à Juventus pesou com a eliminação da Liga Europeia em Sevilha e depois com a decisão da justiça desportiva, que chegou poucos minutos após o apito inicial. Caputo comemora com dois gols, mas também tem o selo do capitão Loberto, selado pelo quarto alvo azul de Piccoli.

O único gol de Chiesa no empate de 3 a 1 deixou Allegri, que parecia visivelmente abalado no final, esperançoso de uma reviravolta. Talvez o momento mais difícil da temporada para a Juventus. As ambições da Liga dos Campeões foram categoricamente reduzidas pela decisão do Tribunal de Recurso. A decisão foi tomada durante a preparação para a partida do Castellani. Talvez não seja por acaso que o início de jogo foi importante para brancos e negros, quase como uma resposta à raiva: três oportunidades de ouro em quinze minutos aconteceram a Vlahović, Kosti e Milik, e o marcador que poderia ter aberto logo em favor dos meninos Allegri. Em vez disso, aqui está a característica azul: Milek cometeu falta em Campiaghi na área. A onze metros de distância, Kabuto esfriou e o encurralou para não deixar Shizune chegar lá. Nem quatro minutos se passaram e os convidados já parecem fora de jogo: na curva do escanteio, Caputo tenta um chute meia-bicicleta, com Akpa-Akpro correndo pela pista e virando; Szczesny faz defesa excepcional, mas deixa a bola para Loberto, que marca a um metro de distância. Chance de encurtar Bremer: De dois passos – e um espelho totalmente aberto – ele inexplicavelmente manda para o lado. Apenas Rabiot está tentando fazer alguma coisa. A Juventus está jogando, mas não está atrasada com foco.

eu esqueço READ Afirmações gerais de Pietro Piccinini no Autódromo Internacional do Algarve em Portugal Empoli – Juventus 4-1 (2-0). Empoli (4-2-3-1): suplente; Ibhi, Ismagli, Luberto, Parisi; Grassi, Bandinelli (23′ St. Haas); Akpa Akpro (43′ tojanovic), Fazzini (33′ st Henderson), Cambiaghi (33′ st Pjaca); Caputo (Rua Piccoli, 43′). (lidar)

No segundo tempo, Alex Sandro perdeu levianamente mais uma bola, e Akpa Akbaru saiu da pista da direita para ajudar Caputo no meio da área. Toque abaixo para o atacante do Empoli que marcou duas vezes sobre Chesne. É a Juventus quem leva a bola na partida, mas sobra mais para o Empoli que tenta esmagar no contra-ataque. Chiesa fez o 3-1 na final, também devido a um meio erro de Vicario, que estava habituado a bloquear tudo: desta vez deixou a bola passar, talvez ao alcance de um jogo em que voltou a ser o protagonista. É o gol da bandeira da Juve. Aos 93 minutos, chegou o erro de Kane e Piccoli aproveitou na área para o 4 a 1 final. Cantamos voando para “Castellani”, enquanto o apito triplo inicia o “Fenomenale” de Gianna Nannini, assim como a temporada do Empoli de Paolo Zanetti.

Com a derrota frente ao Empoli, por 4-1, a Juventus desceu para o sétimo lugar da classificação, com 59 pontos, e encontra-se neste momento fora da zona que dá acesso às Taças dos Campeões Europeus. A outra consequência da cobrança de pênalti – a menos que haja nova revisão da sentença – é a qualificação esportiva da Lazio para a próxima Liga dos Campeões da UEFA. Os biancocelesti, que terminaram em terceiro, como todas as equipas que foram do terceiro ao sétimo, subiram um degrau e com 68 pontos têm a certeza da passagem.