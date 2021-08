Horários, horários e TV para todos os jogos

Voleibol europeu masculino 2021: horários e horários dos programas de TV para todas as partidas

Simone Giannelli e Simone Anzani – Foto Antonio Fraioli

Está tudo pronto para Campeonato Europeu masculino de 2021 a partir de avião: aqui está programa completo Com todas as partidas da Revista Continental. Arquivo dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, as equipes voltam a campo para disputar o título continental. Haverá 24 seleções no início do torneio, que será disputado entre Polônia, República Tcheca, Finlândia e Estônia. A ‘Nova Itália’ de Fifi De Giorgi, que substituiu Bingini, está em busca de ofertas interessantes após uma decepcionante eliminação nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio 2020, agendadas para 19 de setembro. Aqui estão as datas e horários da Itália (uma hora a menos que a Estônia e a Finlândia) e como assistir a todos os jogos do Continental Show ao vivo na TV e ao vivo.

E. Transmissão de TV Os direitos de TV na Itália são confiados a eles dúzia NS opinião , Que irá transmitir os jogos da Azzurri e além (programação completa ainda não conhecida), enquanto todos os outros jogos serão visíveis para os assinantes no canal de TV oficial Cev Eurovolley. Além disso, Sportface.it irá mantê-lo atualizado com textos ao vivo, notícias, classificações e resultados atualizados em tempo real.

EUROVOLLEY MEN 2021 COMPLETO PROGRAMA

Quarta-feira, 1 de setembro

18,00 Finlândia – Macedônia do Norte (Grupo C) – DAZN direto

18,00 Estônia – Letônia (Grupo D) – DAZN direto

Quinta-feira 2 de setembro

14h30 Grécia-Ucrânia (Grupo A)

16h00 Rússia – Turquia (Grupo C) – DAZN direto

17h30 Polônia-Portugal (Grupo A)

19h00 Holanda – Espanha (Grupo C)

20,30 Bélgica – Sérvia (Grupo A)

Sexta-feira 3 de setembro

Raw 14,15 Itália– Bielo-Rússia (Grupo B) – Viva Ray Dew e Dazen

16h00 Turquia – Espanha (Grupo C)

16,00 Croácia – Alemanha (Grupo D)

Minério 17,15 Montenegro – Bulgária (Grupo B)

17h30 Bélgica – Portugal (Grupo A)

19h00 Holanda – Macedônia do Norte (Grupo C)

19,00 França – Eslováquia (Grupo D)

8,15 pm República Tcheca – Eslovênia (Grupo B)

20,30 Ucrânia – Sérvia (Grupo A)

Sábado, 4 de setembro

13h00 Espanha – Finlândia (Grupo C)

15h00 Eslováquia – Estônia (Grupo D)

Minério 16,00 Montenegro – Eslovênia (Grupo B)

16h30 Holanda – Rússia (Grupo C)

17h30 Bélgica – Grécia (Grupo A)

18,00 Croácia – Letônia (Grupo D)

19,00 Bielorrússia – República Tcheca (Grupo B)

20,30 Sérvia – Polônia (Grupo A)

Domingo, 5 de setembro

13h00 Macedônia do Norte – Turquia (Grupo C)

15,00 Estônia – Alemanha (Grupo D)

16h00 República Tcheca – Bulgária (Grupo B) – Live Ray Sport + HD

16,30 Rússia – Finlândia (Grupo C)

17h30 Portugal – Ucrânia (Grupo A)

18,00 França – Croácia (Grupo D)

Bruto 19,00,00 Itália– Montenegro (Grupo B) – Live RaiSport + HD e DAZN

20h30 Grécia – Polônia (Grupo A)

Segunda-feira 6 de setembro

15h45, hora da BulgáriaItália (Grupo B) – Viva Ray Dew e Dazen

16,00 Macedônia do Norte – Espanha (Grupo C)

16h00 Letônia – Eslováquia (Grupo D)

17h30 Portugal – Sérvia (Grupo A)

19,00 Eslovênia – Bielorrússia (Grupo B) – Live Ray Sport + HD

19h00 Turquia-Holanda (Grupo C)

19,00 Alemanha e França (Grupo D)

20,30 Polônia – Bélgica (Grupo A)

Terça-feira 7 de setembro

Minério 16,00 Eslovênia – Bulgária (Grupo B)

16h00 Espanha – Rússia (Grupo C)

16,00 Letônia – Alemanha (Grupo D)

17h30 Sérvia-Grécia (Grupo A)

19h00 Montenegro – República Tcheca (Grupo B)

19h00 Finlândia – Holanda (Grupo C)

19:00 Croácia – Estônia (Grupo D)

20,30 Ucrânia – Bélgica (Grupo A)

Quarta-feira 8 de setembro

15,45,00 cru Itália– Eslovênia (Grupo B) – Viva Ray Dew e Dazen

16,00 Rússia e Macedônia do Norte (Grupo C)

16h00 Eslováquia – Croácia (Grupo D)

17h30 Polônia – Ucrânia (Grupo A)

19,00 Bielorrússia – Montenegro (Grupo B) – Live Ray Sport + HD

19h00 Finlândia – Turquia (Grupo C)

19,00 França – Letônia (Grupo D)

20h30 Grécia e Portugal (Grupo A)

Quinta-feira 9 de setembro

16h00 Bulgária – Bielorrússia (Grupo B) – Live Ray Sport + HD

16h00 Alemanha – Eslováquia (Grupo D)

19,00 República Tcheca-Itália (Grupo B) – Ao vivo Rai Sport + HD e DAZN

19h00 Estônia – França (Grupo D)