Inter e Inzaghi: A escolha de Lukaku nos surpreendeu e o clube reagiu bem

A segunda vitória nesta temporada para os nerazzurri, que, graças a um duplo do suplente Correa, conseguiu conquistar os três pontos no “Pentegudi”. Inzaghi Razia, que também fala sobre o mercado de transferências: “Não sei se a minha equipa está mais forte ou mais poderosa do que no ano passado, mas o clube conseguiu proporcionar-me um plantel competitivo, apesar das transferências importantes.” Verona Inter: gols e destaques

O segundo também foi bom para Simon insaciável No assento do interior, o primeiro do “Tucu” é excelente Coréia. O treinador dos nerazzurri pode continuar a sorrir graças ao argentino, autor do suporte Depois de demorar mais de um quarto de hora do apito triplo. Cabeçalho e gol esquerdo para o jogador nº 19, que fixa o placar de 3 a 1 e concede os três pontos aos seus companheiros. “É uma vitória dolorosa e importante, e por uma questão de classificação pouco importa – explica o treinador após a partida -. Durante a semana Eu disse ao time que não seria fácil esta noitePorque vi que lutou no último torneio contra o Verona, apesar de ter vencido os dois jogos. Começámos bem, depois sofremos e na última meia hora não fizemos muito graças ao nosso adversário ”.

Inzaghi: “Uma equipe competitiva apesar das vendas” Em seguida, Inzaghi fala sobre sua equipe e os jogadores que o clube colocou à sua disposição após a venda. Lukaku e Hakimi. “Não sei se o Inter está mais forte ou mais do que no ano passado. Como disse na véspera do torneio, Estou satisfeito com o que vejo todos os dias. Nunca treinei no meu sábio, embora saiba que é muito poderoso, mas gostaria de vê-lo em uma semana para poder julgá-lo, enquanto Treinei Lukaku por uma semana e ele é um grande jogador. Mas ele fez uma escolha diferente que nos surpreendeu. Felizmente, tenho uma empresa por trás de mim que foi imediatamente capaz de entrar no mercado levando Dzeko, Dumfries e Correa em 10 dias e Eles colocaram uma equipe competitiva à minha disposição” READ Orientação em MTB, Bronze Dallavalle na República Tcheca

“Vamos olhar em frente, não devemos baixar a guarda” Em conclusão, o treinador do Inter manteve o interesse da sua equipa elevado: “O clube foi claro, Eu sabia que havia problemas e que o primeiro objetivo seria garantir o clube. Alcançamos nosso objetivo, a equipe está trabalhando com muito entusiasmo e estou muito feliz por estar aqui. Vamos olhar para frente, as duas primeiras partidas foram muito bem, mas não devemos baixar a guarda Porque agora vai começar a Champions League, então vamos aproveitar a noite, mas vamos pensar imediatamente em retomar o campeonato. ”