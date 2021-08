Existem Calaviore e Tonali

As eliminatórias começam com partidas A. Euro2023 Nova Bienal da Seleção Nacional Sub-21 do Petro Nicolato. São 26 azurinis convidados pelo treinador para os jogos que têm lugar contra eles Luxemburgo, em 3 de setembro em “Carlo Castellani” em Empoli, H a montanha negraDia 7 em Romeo Minte em Vicenza. Entre os convidados, os marinheiros se destacam Karnischi, Calafiore, Tonali tão Esposito, mas eles são os jogadores na primeira chamada: os zagueiros Andrea carvão (Cagliari), Antonino Gallo (Lecce) e Andrea Papeete (Brescia), meio-campistas Marco Tempo em Brescianini (Monza), Jacobo de Riva (Spal), Niccolo feijões (Juventus) e Filippo Sapo (Juventus), atacante Mathieu Consultores (Verona), Roberto crianças (Atalanta) e Kelvin Yeboah (Sportklub Sturm Graz). O Grupo Azul se reunirá no domingo, dia 29 (às 23h), no Centro de Preparação Olímpica da Tirrenia, onde os treinos começarão no dia seguinte.