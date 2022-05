“O desligamento de Monza de volta ao Milan é uma notícia sem fundamento.”

o Monza (novamente) a um passo da primeira promoção à Série A de sua história. Pouco mais de três semanas depois de ver o salto direto da Premier League no último dia da temporada regular devido à derrota do Perugia e à vitória simultânea do Cremonese em Como, a equipe de Giovanni Stropa se jogou com força no gol. jogos decisivos Faltam apenas 90 minutos para a data.

Monza vê “A”, esperando por Berlusconi Depois de excluir um arquivo Bréscia Nas semifinais, de fato, o Brianza venceu o Pisa por 2 a 1 na partida de ida, realizada no U Power Stadium. Agora todos esperando para voltar no domingo à noite à “Arena Garibaldi-Anconetani”, onde também haverá um patrocinador Silvio Berlusconi. O ex-presidente do Milan seguiu a partida de ida com apreensão das arquibancadas, balançando a cabeça em decepção após o gol de Beira aos 92 minutos reabrir parcialmente as partidas, apenas para se entregar a uma piada inesperada sobre seu possível retorno ao clube rossonero.

Berlusconi nega retorno ao Milan Um cenário que matou as primeiras páginas dos jornais, mas o próprio Berlusconi desmentiu algumas horas depois através de um post em sua própria página. Facebook: “A notícia de que Monza foi vendida em troca de uma participação no Milan é infundada. Monza não está à venda. Agora precisamos de concentração máxima para o jogo final na noite de domingoUma mensagem do presidente do Forza Italia acompanhada de uma foto dele carregando a equipe para o vestiário.

