Na corrida por Zaniolo confira o Tottenham

Juventus em Los Angeles, visita surpresa de Chiellini: ‘Convicto da minha escolha’







Werner e o exército alternativo para Morata

Allegri quer Álvaro Morata de volta, mas no momento não há avanços nas negociações com o Atlético de Madrid. Segundo a Sky Sports, as duas primeiras alternativas ao espanhol são dois jogadores que já se juntaram à Juventus no passado, nomeadamente Timo Werner do Chelsea, que poderá abrir por empréstimo, e Anthony Martial do Manchester United, na época passada emprestado ao Valência.

Até Valência tem os olhos fixos em Arthur

Haverá também Valência na corrida de Arthur Millau. de acordo com Sky Sports O meio-campista brasileiro é um dos nomes na lista de alvos de Gennaro Gattuso, mesmo que a contratação seja um obstáculo para sua mudança para a Espanha.

TyC Sports: “JUVE, negociações formais para PARrides”

TyC Sports volta a falar sobre o futuro de Leandro Paredes, e fala sobre as negociações que começaram oficialmente entre Juventus e Paris Saint-Germain para o jogador. O meio-campista é muito querido pelos bianconeri, mas antes de tentar o ataque final será necessário resolver os problemas de Arthur e Ramsey. No entanto, a comitiva de Paredes estará otimista com a possível transferência do jogador para Turim.

Zaniolo e Tottenham estão em alta

Na Juventus, o caminho de Zaniolo ainda é quente, mas agora os bianconeri terão que ficar de olho em outro “inimigo”. Segundo relatos do Tuttosport, Antonio Conte, do Tottenham, também estará interessado no Gielorous e as ações do clube inglês se recuperarão a favor de Nicolo, graças a alguns contatos iniciados nos últimos dias. No momento não há movimentações oficiais, mas a impressão é que tudo pode ser decidido pelas operações de saída. Quem entre Juventus e Tottenham conseguir se libertar antes que alguns jogadores redundantes consigam apresentar um ataque final a Zaniolo.

Arthur, é o empréstimo com o Arsenal

É em Continassa que o plano de Arthur toma forma. O jogador não saiu para a turnê pelos EUA e atualmente os técnicos da Juventus estão trabalhando para encontrar acomodações para ele. Em particular, de acordo com o Daily Express, uma solução está surgindo no Premier. Juventus e Arsenal estavam de fato negociando o empréstimo do jogador para a próxima temporada e iniciando uma discussão sobre a possibilidade de reembolso. Os Gunners escolheriam a opção, enquanto os Bianconeri prefeririam o compromisso. Obviamente, tudo com o consentimento do jogador, que terá o prazer de se mudar para a Inglaterra.

Ramsey, o resgate está se aproximando

A fumaça branca entre Aaron Ramsey e a Juventus sobre a rescisão do contrato está se aproximando. De acordo com o Corriere dello Sport, o galês e a Juventus chegaram de fato a um acordo sobre indenizações com base em três milhões de euros.

Rabiot, Leon também nos testa

A falta de convite para a turnê norte-americana levou à reabertura do Waltz Market para Adrien Rabiot. O Lyon é uma das equipes que se candidataram para repatriar o meio-campista, segundo o Corriere dello Sport. No entanto, a promotora Veronique fechou a porta do Ministério Público. A família Rabiot procura um destino de prestígio: o diálogo está em andamento com o Paris Saint-Germain.

Pardes, Paris Saint-Germain já está aberto para venda

Segundo o Corriere dello Sport, o Paris Saint-Germain abriu um acordo para a venda de Leandro Paredes, alvo do meio-campo da Juventus. A demanda é de 20 milhões, a Juventus oferece mais 15 bônus e espera obter um empréstimo com obrigação de resgate. Entre outras coisas, a mãe de Rabio (que faltou à turnê pelos EUA por motivos pessoais e se aposentou com a Juventus Sub 23) sonha com o retorno do filho a Paris: ela poderia fazer parte do caso Paredes?

Allegri Revole Morata

Massimiliano Allegri está pressionando pelo terceiro retorno de Morata à Juventus, e o mesmo atacante fará tudo ao seu alcance para cobrir preto e branco, mas por enquanto a situação está desligada: o Atlético de Madrid não está aberto a um novo empréstimo, e a Juventus está muito pouco convencida para fazer um grande investimento para o jogador, que dura 30 anos. É possível que cheguemos aos últimos dias de mercado, com os Colchoneros mais moderados em pedidos também por vontade de Morata. Escrito por Gazzetta dello Sport.

Salernitana supera Rovella

Salernitana procura reforços no meio do campo e terá como alvo Nicolò Rovella. Campania estaria disposto a retirar o ex-meio-campista do Genoa por empréstimo. Allegri está avaliando-o na aposentadoria e em breve decidirá se o manterá no time ou o mandará embora para jogar regularmente. Em Fagioli ainda há cremonês: o jogador quer ficar, mas também quer jogar, então pode pensar em voltar ao cinza e ao vermelho. Entre os dois, o técnico da Juventus parece mais inclinado a manter Fagioli.