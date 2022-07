Coppa Italia 2022 é o Nerazzurri

Coragem, paixão, dedicação, classe, caráter e fome: todas as qualidades que pertencem a um grande grupo e escrevem páginas da história esportiva da cidade. O Beach Soccer Pisa, depois de vencer a corrida pelo campeonato da temporada 2021 e se classificar para o primeiro lugar em sua categoria no torneio que confere o título nacional em 2022, alcançou outro sucesso emocionante: os Nerazzurri elevaram o Sr. Copa da Itália 2022O primeiro de sua história.

Nas areias de Lignano Sabbiadoro, Pisan literalmente venceu a competição desde a primeira rodada da competição, garantindo vitórias contra Chiavari Beach Soccer na segunda rodada (pontuação final de 9-3), e ADJ Nettuno BS nas quartas de final. (4-2) e Happy Car Sanbenedettese BS nas semifinais (7-4). Na final, o Pisa lutou contra o candidato com distinção nos últimos dois anos: Futebol de praia de Catânia. O Etnai, na temporada passada, havia dado o Scudetto ao Pisa, mas para desespero dos Nerazzurri ao derrotá-los na final da Copa da Itália. Na primeira aparição da temporada 2022, os Rosazurri derrotaram o Pisa na final da Supercopa da Itália. O quarto capítulo da partida terminou com uma finalização forte para os Nerazzurri.

O Catania fechou a primeira parte com vantagem. Pisa, com a calma dos fortes, subiu a ladeira e explodiu no último jogo com uma fração de 5 a 1, que parou o resultado no dia 6-3 recortes. Performance luxuosa do brasileiro Bruno Xavier, maravilhoso duplo compositor. Gols incríveis do português Camilo Augusto (dobradinha, sete gols na copa) e do brasileiro Jordan. Guia Enorme para Blue Joseph Jr. O Catania parecia ter o jogo a menos com dois chutes para o português B Martins, que costumava marcar em finais da Europa e do mundo. A versatilidade de Gouri também não foi suficiente, já que terminou a copa como artilheiro com 11 gols. Na areia estão dezoito campeões nacionais, os italianos Patini, Paternetti, Di Nessi, Giuri, Zorlo, Sanfilippo, Casabieri, Gentilin Junior, Marina, Vaglini, Di Palma e Di Tullio, os dois últimos escrevendo importantes páginas da seleção italiana. Mais uma vez, o brasileiro Antonio Jordan e o medalhista Bruno Xavier. Os portugueses Camilo Augusto e B Martins, múltiplos campeões mundiais e europeus com Portugal e a sonda suíça. Jogador de Pisa e seleção nacional Josep Jr foi premiado com o prêmio de melhor jogador Da Coppa Italia, ele recebe um escudo do presidente da ACSD, Sabbia D’Oro Ernestino Glerean.