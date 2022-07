Campeonatos Mundiais de Atletismo: Amosan, ouro nos 100 obstáculos, recorde mundial e … As dúvidas de Michael Johnson

Tempestade em Eugene. Nigeriano bate recorde estratosférico por 12, mas ex-corredor não combina com ele: ‘Não acho que esses resultados estejam corretos’

Do nosso repórter Andrea Bongiovanni



“Sujeito ao procedimento usual de homogeneização” lê-se na legenda relativa ao asterisco colocado pela Federação Internacional junto às iniciais “WR”, “World Record” e “World Record”. Ao lado do nigeriano de 12″12 Toby Amosan, de 25 anos, alcançado na primeira semifinal dos 100 com barreiras. Acertou pelo menos na detecção de vento, pois o anemômetro indicou +0,9 metros por segundo. Caso contrário, na final ele vencido Menos de duas horas depois, ele teria se saído melhor: 12″ 06 com +2,5. Desconhecido de. Para o resto…

Corrida – No primeiro caso, 0″ 144 reagiu ao tiro, uma dança saltitante entre as barricadas. A vantagem sobre o limite anterior, assinado em 2016 pela norte-americana Kendra Harrison (que terminou em 12″ 27 uma belíssima virada) é de 8/100 , o maior dos últimos 42 anos. A garota que mora nos Estados Unidos, estudante da Universidade do Texas El Paso, não é qualquer um. Ela venceu os Jogos da Commonwealth de 2018 e ficou em quarto lugar nas Olimpíadas de Tóquio. No entanto, ninguém poderia imaginar que ela chegaria tão longe. Certamente alguns também duvidam que Toby, apenas no dia anterior, nas eliminatórias, estabeleceu seu recorde africano sem ser melhor (se faz sentido dizer isso) do que 12″40. Uma melhoria de 1/100. Agora isso é um aumento que ele pode’ t ajuda, mas Para ser surpreendido, especialmente à luz dos resultados gerais das meias-finais. READ Ceferin ataca Juventus, Real Madrid e Barcelona: "Terrapiattisti que ainda acredita na Premier League"

dúvidas – “Não acho que esses resultados estejam corretos – comentou imediatamente Michael Johnson -: Doze recordes pessoais, cinco recordes nacionais e a surpresa no rosto de todas as meninas. Na segunda rodada, o tempo do vencedor, 12″ 53, rapidamente se tornou 12″ 43 . há algo errado”. A jamaicana Danielle Williams correu em 12″ 41, a britânica Cindy Semper em 12″ 50, um recorde nacional. Obviamente referindo-se ao sistema de temporização. Sem desmerecer Amosan, o primeiro nigeriano a deter o recorde mundial, desta vez o signo não parecia justificado. Mesmo que o placar final (0″ 130 de reação), com prata para Anderson e bronze para o porto-riquenho Camacho-Queen com o mesmo 12″ 23 (uniforme 5/1000), confirmasse a extraordinária natureza do dia. .

25 de julho de 2022 (alteração em 25 de julho de 2022 | 06:57)

