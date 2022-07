“Uma excelente aposentadoria e mentalidade de ganhos”

Roma – Igual bonito – bom E a derrota anterior com Esportivo Nos últimos dois amigáveis ​​que foram disputados em Portugal Roma Eles não se preocupam com Lorenzo peregrinosque contra a equipe Lisboa Ele também marcou um gol incrível: Estamos funcionando e você pode estar faltando Clareza Em sinal ou em vigor – Explique o capitão Giallorossi aos microfones do site oficial do clube no final do retiro lusitano –. Nós somos muito felizFizemos um ótimo trabalho para você Reiniciar nós vamos”.