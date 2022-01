Final do campeonato, Super Handanovic salva dois gols – Corriere.it

A partir de Guido De Carolis, envie para Bérgamo

O goleiro nerazzurri foi decisivo no segundo tempo contra Pesina e Morell. Ocasiões para Dzeko e Sanchez, mas os Nerazzurri não marcam após 39 jogos

Tudo acontece junto. Inter parou após oito vitórias consecutivas Pela primeira vez em 39 partidas não encontra o alvo. Eles são os Nerazzurri Da mesma forma forçado pela Atalanta, a equipa que mais se assemelha em termos de intensidade de jogo e organização. Mas este ponto não irrita ninguém. E o Milan pode vencer o Inzaghi, por uma partida a menos, na segunda-feiraMas sair ileso da armadilha de Bergamo não é pouca coisa.

Incomum e não está entre os melhores atacantes (Inter) e o quarto da Liga Italiana (Atalanta) terminou o jogo 0-0 graças aos dois guarda-redes. O desafio de um bom jogo foi a Itália na primeira parte, com as equipas europeias a repelir na outra, pelo que quando quis ganhar permitiu-lhe correr mais riscos.

O jogo do torneio oferece mais táticas do que emoções. O campo torna-se um quadro-negro, cheio de movimentos e replays. Com tantas lesões, o assento Primavera é acolchoado e apenas três mudanças reais estão disponíveis, Gasperini optou por não se inverter, abandonando a defesa dos três e voltando-se para uma sequência mais sólidaCom quatro homens. A mudança muda a abordagem do Inter para a partida, sufocando na metade do campo devido à pressão do adversário chegando na área de Handanovic. Sempre brilhando, Brozovic luta para tirar sua equipe, forçando-os a duelos constantes no meio-campo. Atalanta não é perigoso, chato, sim.

Você acaba jogando com posse de bola rápida, equipes curtas e cuidadosas e ações intrigantes esmagando a borda de ambas as áreas. Atalanta é menos granítico na parte de trás e algo para deixar passar: uma bala na cabeça de Dzeko, insultado por fãs com cânticos racistas: “Você é um cigano”. Vantagem se você comer Sanchez

, com uma bala interceptada por Musso. Handanovic só deve interferir na final com cabeceamento suave de Pesina. READ Cristiano Ronaldo: Coloquei o grupo em primeiro lugar

O prato virou no segundo tempo, menos táticas mais corajosas, igual a mais emoções. Inter assume grandes riscos no início, um milagre de Handanovic os salva do golpe de Pesina. A Atalanta não consegue acompanhar o ritmo muito alto, apesar de administrar a partida e acertar o meio-campo dos nerazzurri com dificuldade, precisa fazer pausas e tentar capitalizar isso. Inter, com um sério recomeço confiado a Sanchez enquanto ele estava lá. Ele não pode romper, nem com Dzeko nem com Darmian.

Inzaghi tenta vencer o jogo com a melhor arma: o banco que Gasperini não tem. Inter muda de três em uma tacada, A Atalanta ainda está esperando e assistindo porque não há alternativas. Este movimento está correto, a equipe de Inzaghi volta a subir, Dzeko não é um assassino lateral e não consegue a vantagem.

O sinal é claro, os Nerazzurri querem entrar em campo, a Atalanta revida e bate. Como um tubarão, o Inter cheira sangue e bate em Musso, o que é excelente em Vidal. No entanto, os jogadores do Bergamo sempre foram uma equipe de nível europeu, administrando e superando a dificuldade e aumentando o ritmo. Um chicote acusado pelo Inter, prestes a quebrar três vezes: Pasalic foi posto de lado e Muriel, depois de um grande trabalho, foi bloqueado por Handanovic que repetiu no próprio Pasalic.. Uma luta sem fim, quando D’Ambrosio disparou o último cartucho no eixo externo. Acaba mesmo, o que é bom para o arranjo e para não desprezar o espetáculo, para outras duas equipas europeias e menos para uma italiana.