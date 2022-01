“Nosso pior jogo do ano” – Esportes

Antes da partida, ele foi o único que disse que não ia ser um passeio no parque. E Sergio Silva, treinador do Follonica, estava certo. O valor de Valdagno visto em Capannino é muito mais do que o arranjo atual. E o ponto que ele rasgou prova isso. O treinador português não procura desculpas. exatamente o contrário. “Não foi o nosso melhor jogo – disse – na verdade acho que foi…

Antes da partida, ele foi o único que disse que não ia ser um passeio no parque. E Sergio Silva, treinador do Follonica, estava certo. O valor de Valdagno visto em Capannino é muito mais do que o arranjo atual. E o ponto que ele rasgou prova isso. O treinador português não procura desculpas. exatamente o contrário. “Não foi o nosso melhor jogo – disse – pelo contrário acho que foi o pior jogo do ano. Muito crédito vai para o adversário, mas foi o nosso também.” Como sempre, não dá desculpas: “A culpa é minha – e acrescenta – acho que depois do intervalo não consegui transmitir a serenidade necessária aos meninos para enfrentar um jogo como este. Poderíamos ter feito melhor e não estamos nada felizes, mas esta falta de A vitória deve dar-nos a consciência de que não é uma equipa muito forte e que não podemos baixar o nível em muitos aspectos do nosso jogo. Destaco a abordagem, a determinação e a técnica. Sabíamos que seria assim. O trabalho que preparamos durante o intervalo foi perfeito.”

Depois finalizou dizendo: “Vamos levar o ponto, porque o Valdagno é uma equipa forte e experiente. O resultado é positivo e ainda há um longo caminho a percorrer”. O treinador do Vicenza, Diego Mir, está satisfeito: “Não foi um jogo bonito, mas forte – como diz o treinador de Valdagno – estávamos a jogar num terreno difícil. O Follonica tinha mais bola, mas estivemos bem na defesa”. Em seguida, saúda: “Estamos com fome de pontos e a vitória em Capanino mostra que não desistimos mesmo diante das dificuldades. Jogamos sem dois peões importantes, mas os jogadores que entraram na pista mostraram que queriam sair desta situação o mais rápido possível. Isso nos coloca para trás na classificação da equipe que somos. No entanto, continuaremos nesse caminho.”