Lukaku no futuro, Tuchel faz o belga estremecer: um ataque frontal ao bombardeiro

Romelu Lukaku continua a alimentar o mercado de transferências. Após se arrepender de ter assinado com o Chelsea e anunciar sua despedida para retornar à Inter, o belga pediu desculpas ao clube e aos torcedores. Mas isso não foi suficiente para acalmar o ambiente.

Lukaku do futuro: os nervos estão desgastados, tudo muda novamente

Romelu Lukaku está de volta ao mercado de transferências. O atacante belga não está se divertindo no Chelsea e está pensando em seu futuro com muito cuidado.

Lukaku e Chelsea podem se separar depois de apenas uma temporada. O belga está passando por um momento sombrio com Tuchel, que não aceitou suas queixas com alegria. Lukaku em campo não está dando o seu melhor e algo pode mudar.

As recentes atuações de Lukaku com o Chelsea irritaram Tuchel e o clube. Nas redes sociais, ele é o jogador mais atacado pela torcida e não se sai bem nem no vestiário.

Chelsea, Tuchel x Lukaku: as palavras

Na coletiva de imprensa, Thomas Tuchel voltou a “atacar” de forma importante Romelu Lukau e sua contribuição para o Chelsea.

“vocêssPenteamos mais nosso desempenho ofensivo completamente no último jogo. Acho que fizemos muito mais ações ofensivas para prejudicar o Manchester City do que fizemos. Lukaku é um jogador chave, então sempre haverá pressão. Não há mais pressão sobre si mesmo. Temos que encontrar uma mistura entre expectativas e pressão e também estar confortáveis ​​o suficiente para jogar partidas da melhor maneira.”

Lukaku ajuda? “FNós fazemos o nosso melhor para ajudá-lo. Todos sabemos que ele é um jogador importante e queremos que continue assim, mas essa é a abordagem errada para mim. Ajudamos qualquer jogador: Este é um esporte de equipe, não dezenas de jogadores servindo a um jogador. Não é isso que fazemos no Chelsea, não é o que fazemos no campo de futebol. Todo jogador serve ao time, e isso nunca vai mudar.”

Lukaku Inter, você pode ficar sério de novo?

Romelu Lukaku anunciou que quer voltar ao Inter o mais rápido possível. Mas o negócio pode realmente reabrir no verão? Muito difícil devido às razões que levaram os Nerazzurri a vender seu padrinho no verão passado. Investimentos como o da recuperação de Lukaku parecem, mesmo do ponto de vista do compartilhamento, quase impossíveis.

