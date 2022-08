Atletismo Europeu, resultados das competições de hoje 15 de agosto

42 km de Ranger e Lisowska. A arma está a 14 polegadas da plataforma. Junto com o levantamento de peso, também estrela Bruni na final. Duster é segundo no decatlo após três corridas

Do nosso repórter Andrea Bongiovanni



As primeiras medalhas de ouro em Munique 2022 vão para a Alemanha e a Polónia, as das maratonas. Entre os homens, Richard Ringer (2h10’21”), entre as mulheres destaca-se Aleksandra Lisowska (2h28’36”). Para a Itália, a quinta colocada é Giovanna Ibis (2h29’06”), milanesa de Legnano que cresceu em Veneza, na liderança da equipe até 39km e, finalmente, 14″ fora do pódio. A Carabinera, pupila de Giorgio Rondelli, que cresceu até 2 horas e 25 minutos em Valência em dezembro, foi confirmada como uma realidade, mesmo que exista a chance de um resultado mais famoso. Mas o futuro, mesmo aos 33 anos, está do seu lado. No campo masculino, o melhor azul é Daniele Meucci, 13º às 2 horas 14 e 22 minutos. Em geral, gostaríamos de algo mais. Ambos os testes, desde que o calor e ajustados a ritmos necessariamente moderados, são resolvidos na final.

Ringer (para o grupo líder no meio da corrida em 1h05’16”), leva a torcida da casa ao êxtase (muitos ao longo do circuito da cidade), provocando em troca a israelense Mare Teferi, que terminou em 2″, praticamente ultrapassando-o no final linha. O bronze também é israelense: Gashau Ayale (a mesma origem etíope de seu compatriota) tem 2h10’29”. Então, gradualmente, ceda. Os outros italianos: Rene Cuñez, que estreou na seleção aos 34 anos, tem 22 (2h15’55”), Stefano La Rosa 33 (2h17’57”), Daniele Di Onofrio está se aposentando. Na clássica partida por equipes que Israel venceu Alemanha e Espanha, a Itália, campeã de saída, também não ficou em quinto lugar, atrás da França. READ Depois de Zacharias, viajei para levar Nandez também

Mulheres – Até a competição feminina (1h14’33” ao meio) vive de longe. Tudo foi decidido nos últimos 3 km, com Lisowska capaz de tomar medidas decisivas. Prata do croata Mattia Palrov-Kastro (2h, 28 e 42in), e Bronze cotado pelos holandeses para Ninke Brinkmann (2’s, 28′ e 52′) A classificação por equipas equivale à Alemanha, Espanha e Polónia em ordem, sem Itália (foi necessário pelo menos três atletas). Anna Incerti, que anunciou após a final que esta era a última maratona de sua carreira, ela completa 42 anos com 2,44 e 11.” Para o campeão europeu de 2010, após graves problemas de saúde no ano passado, o resultado é de ouro.

Nick e Léo – Viramos a página. Esta noite (começo às 20h58) a Itália terá dois homens na final da 12ª Divisão: Nick Ponzio e Leo Fabri. Os dois são promovidos respectivamente através da qualificação matinal com a sétima e décima escalas gerais: 20,44 e 20,27. Especialmente o primeiro, comparado aos padrões sazonais, pode crescer muito. E depois de nono na Copa do Mundo, pense no pódio. Apenas dois deles acertaram o passe direto com a ação necessária (21,15): o sérvio Sinancevic (21,89) e o tcheco Stanek (21,39). Sebastiano Bianchetti fora: 19,37 (22). Os outros títulos a serem conquistados esta noite serão os 10.000 e o peso feminino (o melhor classificado é o português Dongmo com 19s32).

Finalista em Brunei – Luz e Escuridão para os Blues nos outros playoffs da primeira rodada. Das 100 eliminatórias femininas (top 12 excluídas da lista sazonal), promovidas às semifinais na terça-feira, 24, Zeynep Dosso e Irene Seragoza conseguiram 11″ 38 (+0,2) e 11″ 57 (-0,7) segunda e 15ª tentativa de na loteria (Nada a fazer para Gloria Hopper, que tem apenas 11″ 64/+0,2, vinte segundos.) No leilão feminino não é necessário voar até 4,55 exigido: para chegar à final às 12 na quarta-feira, 5cm a menos Roberta Bruni (4,25 na terceira com suspense, 4,40 na primeira e 4,50 na segunda) entre as nove que acertaram o gol (em sexto lugar), com a única eslovena Sötej capaz de abrir caminho. Elisa Molinarolo não exceda 4,40 e o décimo oitavo é eliminado. READ Vitinha da partida contra a Lazio para elogios de Sarri

Que espanador – Enquanto isso, no decatlo, Dario Dester faz você sonhar. O carabinier de 22 anos de Cremona, depois de três provas na Decathlon, é um grande segundo. Azul tem 10″ 81/+0,7 em 100 (terceiro), 7,46/+0,3 de altura (terceiro) e 14,56 de peso (décimo), o bastão melhorou em 58cm. A classificação parcial, com uma pontuação de 2.591 pontos, o coloca atrás do suíço formidável Simon EMMR (2845), capaz de 10″ 56 por 100 e até 8,31 de comprimento. Atrás do azul, a classificação é muito curta: ele vê o polonês Vyzolik em terceiro com 2.563 e é seguido por outros cinco atletas com mais de 2.500 pontos. Enquanto isso, este segundo quadrado parcial é realmente uma bela visão. À noite continuaremos a subir e 400.