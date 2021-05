Torcedores da Lazio contra Inzaghi nas redes sociais: “Mercinario”, “Shame on you”. Filho: “Ele ficava quando ninguém queria” | primeira página

“Ele estava com você mesmo se ninguém fosse ficar“É uma explosão que é honesta e triste ao mesmo tempo Tommaso Inzaghi, filho de Simon de 20 anos. perfil Instagram Infestado por supostos torcedores, há disposição de insultá-lo e principalmente ao pai por ter optado por deixar a Lazio. Inzaghi não assinou a renovação proposta por LotitoEm breve, ele se tornará o novo treinador do Inter. Uma decisão que claramente não foi bem aceita por alguns fãs. Eu desabafo da maneira mais feia, Ela também agrediu a esposa do técnico, Gaia Lucariello, nas redes sociais (Simon não tem páginas sociais.)

Muitas mensagens contra o treinador:O deus do dinheiro sempre comanda“,” Você é de Piacenza, o que você entende sobre a Lazio, ‘Diga a meu pai que ele teve mil maneiras de terminar nossa história e escolheu a pior, envergonhadaE novamente: “Ele não age como um cavalheiro”, “decepção completa”, “Espero que nunca mais o vejamos nas Olimpíadas”, “.Ele fugiu como um cachorro“,”mercenáriosSimon é uma decepção boba.

No final, Tommaso não resistiu. Ele especifica que “escreve isso para pessoas que escrevem para mim e que se permitem dizer certas coisas, e eu geralmente voo sobre elas”. Ele então explica: “Meu pai ama a Lazio e sempre vai amá-la. Ele estava com você mesmo que ninguém fosse ficar. Ele venceu por você quando ninguém mais poderia ter vencido“. Então, a conclusão de um desabafo maduro, apesar de sua tenra idade:” Muitas histórias de amor não terminam como deveriam. Mas o sentimento de 20 anos atrás permanece e permanecerá para sempre. ”