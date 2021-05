Bologna-Fiorentina: 3-3 Liga Italiana 2020/2021. Placar final e comentário sobre a partida

No próximo sábado, às 15 horas, a equipe de Mihajlovic visita a Udinese. No mesmo dia, às 20h45, a Lazio recebe a Fiorentina.16:57

Uma corrida incrível em Dall'Ara. No primeiro tempo, Vlahovic abriu o placar, convertendo um pênalti concedido pela mão de Sumoru. Palacio acha o mesmo, canalizando um convite de Vignato na rede. No segundo tempo, Bonaventure deu a vantagem ao toscano com um chute de dentro da área. Palacio percebe com um passe de cabeça de Vignato. Vlahovi aproveita o mal-entendido entre Skorupski e Soumaoro e assina a nova substituição. Vignato dá ao Muse a bola final para o ASEO 3-3.