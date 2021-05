Lazer, Programa, Corrida ao Vivo e Adiada – OA Sport

O incrível caminho de … Portimão Preparando-se para hospedar Grande Prêmio de Portugal, O terceiro estágio de Global 2021 A partir de Fórmula Um. até aqui Lewis hamilton e Max Verstappen As vitórias e os segundos classificados foram divididos, tanto que seguiram de frente na classificação do Campeonato do Mundo (o britânico está um ponto à frente, com a volta mais rápida obtida em Ímola). Nos dois primeiros Redondo Houve um grande equilíbrio entre o inglês de trinta e seis anos e o holandês de vinte e três, por isso espero que os valores continuem os mesmos mesmo nas terras lusitanas, para que testemunhem outro Corrida latejante.

O Ferrari Ele está voltando de uma série de pontos encorajadores. Charles Leclerc Ele completou 6 graus Corrida do Bahrein e 4 graus Aquela Emilia Romagna, enquanto Carlos Sainz Eu fiquei em8 graus Foi colocado em Sakhir et al 5 graus Em Imola. Maranello consegue conquistar o primeiro pódio da temporada? A tarefa é difícil, mas se as condições forem adequadas, Mônaco e os espanhóis terão que estar prontos para explorá-los. A data de início foi definida em 16,00 Italiano. Veja como seguir Grande Prêmio de Portugal na TV.

Transmissão ao vivo da corrida de F1 de Portugal GP a partir das 16h00

TV pura e gratuita – O canal gratuito TV8 (121 na Sky, 8 na Digital Terrestrial) transmitirá a corrida em uma base adiada a partir de 17.50.

Televisão paga – O Grande Prêmio de Portugal será transmitido na íntegra diretamente Exclusivo de Sky Sport. Os canais de confiança serão Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

fluxo – O Grande Prémio de Portugal pode ser assistido ao vivo no PC, tablet e smartphone através da app SkyGo (reservada exclusivamente para assinantes Sky) e NowTV.

Dirita Live OA Sport irá fornecer a você um relatório escrito ao vivo sobre todas as sessões, desde os treinos livres até o sprint.

F1 – Portugal GP 2021: Programa e Programa de TV

Elemento

Domingo, 2 de maio, cru 16,00 – direto Sky Sport F1 (207 céu) H. Sky Sport 1 (201 céu)

Domingo, 2 de maio, cru 17,50 – Atrasado TV8 (8 Digital Ground e 121 Sky)

Foto: Imprensa