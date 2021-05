Stefano Pioli está apaixonado por Ibrahimovic

O Um demônio Supera o obstáculo Benevento Graças aos gols de Hakan Kalhanoglu e Theo Hernandez, Continua sua corrida para a qualificação em Liga dos Campeões, O que era mais do que certo apenas algumas semanas atrás. Açao Bioli Daqui a um ano e meio Milão Incomum, ele lidera uma equipe desordenada para disputar o campeonato em grande parte da temporada.

Aliás, foi a partir de 2012/13 que Milão Ele não marcou pelo menos 69 pontos em uma temporada Liga (72 naquela ocasião, mas no final do torneio) Isso atesta o trabalho anterior da Lazio e do Inter. Em microfones DazenE a Bioli Comentários sobre o sucesso 2-0:

“Sem espírito de equipa não se pode ir a lado nenhum, muito menos somos fortes, mas não somos fortes o suficiente para continuarmos sem ele. As últimas situações nos castigaram, esta noite vi boas posições.”

Então Bioli Passe para elogio Zlatan Ibrahimovic, Realidade uma amostra e Guia Da equipe sempre depende ao máximo para conseguir o resultado. Esta partida foi então um grande marco para Ibra Cadbra: O Benevento É, de fato, a 100ª equipe a jogar nas Big Five europeias desde então Zlatan Ibrahimovic. Ninguém jogou contra vários competidores nos anos 2000 (100 rodadas também para Gabriel Haynes):

“Estamos a falar de um campeão, que também valoriza a equipa, o valor dos companheiros e não estar muito tempo pode nos castigar. O jogo de hoje foi duro, sofremos duas derrotas a nível mental mas é natural que seja esse o caso. […] Não dar pontos de referência para a defesa do adversário é uma vantagem. Então Zlatan Tem uma inteligência futebolística avançada, gosta de ser treinador de ataque e esta solução dá-nos vantagens ”.

Não há dúvida de que um dos vencedores da partida de hoje é a Turquia No. 10 Hakan KalhanogluQuem abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo. Entre outras coisas, após 5 minutos e 36 segundos, ele marcou um gol Kalhanoglu É o mais rápido do jogo para Milão no Liga Em 2021. Cocho É um dos grandes campeões da temporada, mas atravessa um período de ligeiro declínio, talvez influenciado de alguma forma pelas negociações para a renovação do contrato, mas apesar de tudo continua mesmo a ser central no projecto.:

“Ela ainda não atingiu todo o seu potencial. Ele é um jogador que adoro, porque combina qualidade e generosidade. Ele tem que encontrar um pouco de precisão nas assistências, mas é um jogador que encontra essa percepção que pode não tê-lo ajudado no passado para atingir seu potencial máximo. “

OMNISPORT | 01-05-2021 23:42