Fórmula 1 GB Portugal, Qualificatórias: Bottas primeiro, Hamilton segundo. Ferrari quinto e oitavo

É o dia da qualificação para o Grande Prémio de Portugal e espera-se que Lewis Hamilton e Max Verstappen enfrentem o jogo mais rápido nos treinos livres 2 na sexta-feira. Treino gratuito 3 às 13h, qualificação às 16h, ambas as sessões ao vivo aqui com atualizações.

Max Verstappen Ontem reclamou um pouco das condições da pista: “Foi muito complicado por causa do asfalto: está muito escorregadio e não é bom conduzir nestas condições. O carro? Deu boas sensações, amanhã há trabalho a fazer mas em geral correu bem. ” Também Lewis hamilton Confirma que a Mercedes ainda precisa de consertos: “Há mais aderência na pista em comparação com o ano passado, mas com o vento lutamos muito para manter o carro. Foi um desafio muito bom. Minha turnê? Não sei o que Verstappen parecia tipo, mas o meu não era perfeito. Nós temos. Fringe, mesmo se estivermos todos perto. ”