Lukaku no Inter, a intervenção de Inzaghi foi decisiva. Mas Dybala está agora em modo de espera: os motivos

A intervenção de Simon teria sido decisiva irritável Pagar Stephen Chang relançar as negociações com Chelsea Para trazer Romelu de volta a Milão lukakuO investimento que o treinador nerazzurri considera o mais importante para a sua segunda temporada no comando adorável. de acordo com Gazzetta.it, A pressão sobre o ex-Lácio, que esteve ontem na sede com todos os funcionários, convenceu o clube a elaborar uma nova oferta para blues 7 milhões de euros mais 2 bónus de empréstimo anuais. Esforço econômico necessário mesmo à custa da participação Suspensão A outra questão está a um passo da definição, a de Paolo Dybalaexplique aos colegas Rosado: A operação agora é interrompida porque as reflexões estão em andamento no parque atacante, muito lotado no caso de d retornarA Sala Grande. “Se Sanchez foi de alguma forma acompanhado por uma indenização bem-vinda, Marotta e Ausilio não encontraram nenhum interesse na Europa sobre Coréia e movimentos ao redor Dzeko Eles são muito tímidos (último Valencia). É por isso que a Inter não pode e não quer pressionar por Dybala agora. Marotta deveria se encontrar com a comitiva argentina entre hoje e amanhã, mas não há data marcada: é difícil que algo aconteça esta semana. Em suma, para este casamento, temos que esperar”, lemos.