Quem é Marcos Antonio, o novo Jorginho de Sarri

Um dos principais problemas do programa Lácio Na primeira temporada de Maurizio Vou ver foi uma escassez Meio-campistas Adequado para o jogo de treinador toscano, elementos capazes de jogar rapidamente, com dois toques e, acima de tudo, para acompanhar Urgentemente na fase defensiva.

Marcos Antonio, Jorginho novo para Sarri

Problemas que a Lazio pode ter resolvido parcialmente ao contratá-lo Marcos Antonioé um meio-campista brasileiro de 22 anos, Shakhtar Donetsk. Marcos Antonio tem um físico pequeno, mas é extremamente explosivo, e é um jogador elegante Jorginhoo meio-campista que Sarri transformou em si mesmo Nápoles Num dos melhores treinadores do futebol europeu.

Não é exatamente a carga útil de um couraceiro – ele tem apenas 166cm – não deve ser complicado: Marcos Antonio tem velocidade nas pernas e raciocínio, qualidades que o tornam particularmente eficaz para encurtar o lado para a frente quando se trata de defesa, com o objetivo de recuperar a bola mais próximo da baliza adversária. Na prática, é justamente o trabalho que Jorginho fez em Nápoles.

Marcos Antonio, craque ou meio-campista da Lazio

Além disso, quando a bola está em sua posse, Marcos Antonio não gosta de pará-la, faz com que ela se mova rapidamente, jogando o máximo possível com um ou dois toques. Em suma, com um meio-campista assim, o jogo na mente de Sarri pode ser traduzido em campo, até porque eles vão pensar em garantir a forma física no meio de campo. Milinkovic-Savic ou, eventualmente, Básico. Em caso de dificuldade, então, Sarri poderia transferi-lo da ala central, com um jogador mais defensivo na frente da defesa.

Marcos Antonio: Brasil, Portugal e Ucrânia antes do Lazio

nasceu em Poçoesuma pequena cidade do estado de BahiaEm 13 de junho de 2000, Marcos Antonio cresceu em uma crecheAtlético Paranaense Antes dos portugueses comprarem em 2018Estoril Praiaque notou nas categorias de base brasileiras: Marcos Antonio, de fato, foi peça-chave na Seleção sub 17 que ganhou o Campeonato Sul-Americano e Globalismo turma em 2017.

chegou em PortugalO meio-campista fez sua estreia entre os profissionais e passou a ser promovido às categorias de base brasileiras, integrando o Sub-20. Joga no Estoril há um ano e meio, porque em fevereiro de 2019 joga Shakhtar Ele o leva pagando 3,5 milhões de euros: Marcos Antonio não se tornou imediatamente um jogador chave na seleção ucraniana, acostumado a jogar um futebol ofensivo, consistindo em dribles e posse de bola, mas contribuiu para a conquista da Copa e do Campeonato da Ucrânia em 2019, o Campeonato de 2020 e a Supercopa da Ucrânia 2021, o último troféu levantado antes da eclosão da guerra.

No total, ele colecionou 69 aparições e 8 Objetivos Com a camisa do Shakhtar, mas a sensação é de que o potencial deste jovem meio-campista é muito alto, não só no futebol italiano – onde jogadores com técnica superior sempre conseguem fazer a diferença – mas também na seleção: para Marcos Antonio Lazio pode ser um trampolim para Seleção.