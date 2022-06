Di Maria demora a decidir, como Nandez no meio-campo

O argentino prometeu responder dentro de uma semana. Mesmo Nápoles, Uruguai

Ramsey, a pista turca abre: Pirlo quer

E o desembarque de Andrea Pirlo em Istambul, que estará sentado no assento de Karagumruk nos próximos dias, pode coincidir com a saída de alguns dos aumentos por necessidade. De acordo com Fatek, de fato, o ex-técnico da Juventus teria pedido a Aaron Ramsey para abrir seu projeto na Turquia. A Juventus quer se livrar do galês o mais rápido possível, mesmo que nenhuma oferta tenha sido formalizada no momento.

NOVA REUNIÃO DE RENOVAÇÃO DE LIGT

As duas partes ainda estão longe, mas um novo encontro entre Juventus e De Ligt está programado para ocorrer em breve para renovar o contrato. Os agentes holandeses querem cortar muito a cláusula atual de 120 milhões de euros, e os bianconeri pretendem um corte salarial em relação aos 11 atuais.

Di Maria decide durante a semana

Não há notícias substanciais sobre Angel Di Maria, que está de férias em Ibiza e deve decidir seu futuro. A Juventus está oferecendo um contrato anual líquido de € 7 milhões mais uma opção a seu favor para uma segunda temporada, o que será importante para aproveitar o decreto de crescimento mesmo que Fideo queira retornar à Argentina em 2023. mostrado pelos agentes: o jogador levou dois dias ou três dias para tomar uma decisão e, em qualquer caso, ele dará uma resposta final dentro desta semana.

Além disso, a cavidade nas bacias do Renato

O caso de Renato Sanchez. O Milan ainda está na liderança para o meio-campista do Lille, mas após a inclusão do Paris Saint-Germain, o trabalho problemático também chegou à Juve. Aliás, o Le Parisien falou do interesse de outra equipa italiana pelos portugueses. Os bianconeri podem vender Rabiot e se concentrar no ex-Paine Monaco (mais Pogba) para o meio-campo de Allegri. Maldini e Massara terão que tomar uma decisão nos próximos dias, enquanto Cherubini pondera a insolência.

Até Nápoles está procurando por Nandez

A Juventus está de olho em Nandes (Cagliari) para o meio-campo, mas segundo a Gazzetta dello Sport, o Napoli também se junta à corrida uruguaia, também perto de Monza. Os bianconeri só vão quebrar o golpe se saírem do meio-campo: Ramsey pode rescindir o contrato, Arthur não é invendável e Rabiot o ama na Premier League.

Szczesny: “Com a Juventus até 2025, será o meu último clube”

“Sim, a Juventus será a minha última. Ainda tenho três anos de contrato e gostaria de ficar até ao fim”, disse Wojciech Szczesny. O porteiro da velha senhora respondeu perguntas sobre seu futuro em entrevista ao jornal polonês Przegld Sportowy. “Todo verão há rumores sobre mim no mercado, agora estou preocupado quando não surgem novos nomes para o alvo da Juventus”. Recentemente, a tecnologia apagou 32 velas e entre as postagens dos bianconeri assombra a sombra de Gigi Buffon: “Não vou jogar como Gigi. Acho que ficarei aqui até 2025, depois talvez vá para a Espanha, onde tenho uma casa. “

Confirmação da França: pedido de transferência de animais de estimação

Nos últimos dias, a Juventus deu luz verde à saída do francês, e agora surge a ideia de uma separação consensual. De fato, de acordo com o L’Equipe, Adrien Rabiot pediu ao clube que vendesse um ano antes de seu contrato expirar. A Premier League inglesa está se aproximando, com grandes clubes como Manchester United, Newcastle e Chelsea participando. A Juventus espera ganhar entre 15 e 20 milhões.

Da Alemanha: Acordo Juf-Costic

Novas atualizações da Alemanha sobre as negociações entre Juventus e Costic. Segundo o Sport1, os bianconeri já chegaram a um acordo com o jogador com base em um período de três anos de 2,5 milhões líquidos por temporada. Para encerrar o processo, o acordo com o Eintracht Frankfurt será perdido. Pelo cartão de jogador, a Juventus ofereceu 12,5 milhões, mas o clube alemão pediu 17.