Mourinho: “Muitos erros, se eu fosse Zaniolo, pensaria que seria difícil para ele jogar na Liga italiana”

“Felizmente, substituí Mancini rapidamente, caso contrário ele também teria sido admoestado. E quero dizer algo contra os meus interesses: se eu fosse Zaniolo, começaria a pensar na Serie A, torna-se difícil para alguém com estas características.” Palavras muito zangadas José Mourinho após a derrota em Bolonha. O português argumenta a favor da arbitragem em Pareto e, em particular, pela gestão de episódios relacionados com o seu número 22, objecto de muitos dos erros do adversário. Zaniolo também foi admoestado, assim como Abraham e Karsdorp (ambos avisaram que perderiam o Inter) e Perez, assim como o próprio Mourinho.

Memorando e Arbitragem

–

Mourinho explica: “No lugar de Zaniolo, pensava seriamente na possibilidade de não ficar muito tempo no campeonato italiano: é impossível para ele aqui e as situações que me ligam a ele fazem-me sentir mal”. “E sobre o amarelo que o Pareto me deu, prefiro não falar nada – acrescenta -. O que disse eu digo a ele e agradeço por ter me enfrentado no final da partida”.