Nico Gonzalez Juve, Giuntoli tem dois cartões. Sancho e Conceição, as pistas estão abertas

Caso Nico González

A história é conhecida: já existe acordo com o jogador (3,6 milhões líquidos por ano até 2029) e também acordo com os dirigentes do clube. florentino Por empréstimo oneroso e direito de resgate no valor total de 30 milhões de euros. Com o tempo, porém, para comprar Gudmundsson Pelo Viola Club, o que agora foi conseguido sem resolver o assunto González. Porque, entretanto, Rocco Commisso está no caminho: a história oficial é que ele renegou o empréstimo, ficando apenas disponível a eventual transferência de pelo menos o limite de 40 milhões de dólares, e a história dos bastidores é que ele preferiria ser vendido à Atalanta com Gasperini, para quem teria se transferido pessoalmente para convencer o argentino que, no entanto, ainda prefere a solução preto e branco (até porque o salário preto e branco é maior).

Uma completa conspiração de mercado que a Juventus tentará resolver a seu favor através de duas opções que já vêm sendo discutidas há algum tempo: empréstimo Kostic E quem ArturCom metade do salário do brasileiro pago pela controladora da Juventus. As comunicações estão em andamento e o desejo é resolver a conspiração até o final da semana.