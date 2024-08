27 atletas portugueses rumam aos Jogos Paralímpicos

Com 94 medalhas conquistadas nos 11 Jogos anteriores, Portugal estará representado em Paris por 27 atletas, sendo a segunda menor delegação de sempre, uma a menos que a delegação de Seul de 1988, quando foi representada por 13 atletas, conquistando 14 medalhas.

Depois de competir em oito modalidades nos Jogos Tóquio2020, Portugal vai bater um recorde de 10 modalidades em França, estreando-se no triatlo e no levantamento de peso e repetindo no atletismo, badminton, petanca, remo, ciclismo, judo, natação e tiro.

Há três anos, depois de os Jogos terem sido adiados por um ano devido à pandemia de Covid-19, Portugal alcançou a menor participação em medalhas em Tóquio desde 1972, com um pódio, duas medalhas de bronze e 23 diplomas.

Bicampeões medalhistas de Tóquio 2020, o canoísta Norberto Mourão e o atirador Miguel Montero fazem parte da delegação Paris 2024, que inclui a arremessadora Cristina Gonçalves, que fará sua quinta participação nos Jogos e é a única campeã paraolímpica presente, com três medalhas de ouro.

Simone Fragoso alcançou o feito inusitado, mas não inédito, de competir pela quarta vez nas Paraolimpíadas, mas desta vez em um esporte diferente.

Depois de participar nas provas de natação de Pequim 2008, Londres 2021 e Rio 2016, a atleta vai participar nos campeonatos de levantamento de peso, modalidade em que representará pela primeira vez Portugal.

Tal como tem acontecido desde os Jogos Olímpicos de Seul em 1988, a competição paraolímpica partilhará as mesmas instalações que os Jogos Olímpicos e espera-se que cerca de 4.400 atletas participem em 559 eventos em 22 modalidades desportivas.

O contrato do programa de preparação para os Jogos Paralímpicos Paris 2024 é de 9,2 milhões de euros e as bolsas pagas aos atletas paraolímpicos, bem como a atribuição de medalhas, são iguais às pagas aos atletas olímpicos com medalha de ouro. Uma medalha no valor de 50 mil euros, uma medalha de prata no valor de 30 mil euros e uma medalha de bronze no valor de 20 mil euros.

Ao longo de 12 participações, 11 das quais consecutivas, Portugal conquistou 94 medalhas nos Jogos Paralímpicos, incluindo 25 de ouro, 30 de prata e 39 de bronze.