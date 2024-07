Portugal ataca Ronaldo após nocaute e irmã tira selfie com Mbappé

“Não altruísmo, mas astúcia.” Assim foi definida a assistência de Cristiano Ronaldo, sob golo de Bruno Fernandes, no jogo em que a equipa venceu a Turquia por 3-0. Para a mídia – mas sobretudo para os torcedores – passando para o compatriota, CR7 fez exatamente isso para estabelecer mais um recorde pessoal de assistências. Mas se por um lado o craque português conseguiu o golo através de assistências, por outro a sua “inteligência” custou-lhe caro: Ronaldo Saindo da sexta – e última – Campeonato Europeu sem inscrição. Apesar da presença de alternativas no banco, como Diogo Jota e Gonzalo Ramos, o craque do Al-Nasr disputou todos os minutos possíveis das duas partidas decisivas contra ele. A Eslovênia e a França sobrecarregaram a todos sem obter os resultados desejados: A sua seleção parou nos quartos-de-final do UEFA Euro 2024 frente ao rival Mbappe, que não escreveu os golos, mas sim uma selfie que foi “discutida” no final do jogo com a irmã do português.

Euro 2024: críticas de Daniel Riolo a Cristiano Ronaldo

Danielle Rioloum de Melhores analistas esportivos RMC, Ele criticou fortemente o desempenho geral de Ronaldo em torneios europeus: “Cristiano destruiu a competição de Portugal. Portugal é uma equipa que adoro, tem jogadores excepcionais. Depois de 2016, é surpreendente que não tenham feito melhor. Sei que Cristiano Ronaldo é uma lenda, mas durante anos ele minou as expectativas de outros jogadores, Ele não contribui em nada para esta equipe. Vimos isso contra a França. Portugal jogou com dez jogadores.”

Euro 2024, Cristiano Ronaldo: desempenho e estatísticas decepcionantes

Os portugueses deixaram a Alemanha depois de jogar Cinco partidas, Puxado 23 vezes (Melhor do torneio com média 4,6), sem marcar e apenas uma assistência. Dos seus remates, nove acertaram na baliza, oito foram ao lado e seis foram bloqueados. Ronaldo perdeu cobrança de pênalti contra a Eslovênia nas oitavas de final Impedimento oito vezes Ele fez sete dribles. Alguns para a estrela mais esperada do torneio Ele também “fracassou” na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Euro 2024, Portugal: Triste eliminação da França

A viagem de Portugal frente à França foi interrompida nos pênaltis (5-3), marcando o fim do sonho de CR7. Pela primeira vez em sua carreira, Ronaldo não marcou em nenhum torneio de seleçõesO que é um recorde negativo incrível, considerando que ele sempre marcou em todos os torneios anteriores, incluindo Euro 2004um copo de mundo 2006, Euro 2008, Copa do Mundo 2010, Euro 2012, Copa do Mundo 2014, Euro 2016, Copa do Mundo 2018, Euro 2020 (disputado em 2021) e Copa do Mundo 2022.

Portugal-França: Reação à foto da irmã de Ronaldo

Depois que Portugal saiu… Katia Aveiro, irmã de CristianoE fotos e mensagens compartilhadas nas redes sociais. “Mesmo que você chore ou sofra, o que importa são os sentimentos que você experimentou.”Katja escreveu no Instagram, acompanhando fotos que tirou nas arquibancadas em Hamburgo, incluindo um casal com eles. Kylian Mbappé.

Este gesto foi considerado Pequena cortesia dos fãs portugueses para com o irmãoQue viveu uma noite amarga e pode estar em fim de carreira na seleção.