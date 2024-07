Super Futebol – A França chega à Espanha nas semifinais. Portugal e Alemanha furiosa em casa (vídeo).

Gerar PDF Ele pressiona

No episódio deste domingo do Supercalcio, exibido como de costume no Fatti Nostri, falamos naturalmente dos jogos dos quartos-de-final.

A Espanha qualificou-se para as meias-finais do UEFA Euro 2024, derrotando a Alemanha por 2-1 após prolongamento. Em Stuttgart, as Fúrias Vermelhas chegaram à vantagem aos 51 minutos com passe de Dani Olmo empatado por Yamal, mas a reação alemã foi brutal. Depois de uma colisão de Volkrug na trave e de várias chances perdidas, a Alemanha encontrou o empate aos 89 minutos, com Wirtz levando o jogo para 1 a 1 e, portanto, para a prorrogação. Aqui a equipe de Nagelsmann se irritou e exigiu pênalti devido ao handebol de Cucurella, mas caiu aos 118 minutos devido à cabeçada de Merino. Carvajal foi expulso tarde. A polêmica foi intensa no final da partida, e o herói negativo da partida foi o árbitro Anthony Taylor, que não apitou a cobrança de pênalti devido ao toque de Cucurella no chute de Musiala no início da segunda prorrogação. O replay parecia não deixar dúvidas quanto ao toque determinado pelo braço largo do jogador ibérico, embora ele estivesse puxando o membro para trás, mas Taylor deixou passar.

A França chega à Espanha nas meias-finais graças à vitória que conquistou nos penáltis (3-5) sobre Portugal. No Volksparkstadion, em Hamburgo, o jogo esquentou no segundo tempo com chances de ambos os lados, mas o jogo teve dificuldades para abrir o placar, exagerando nas regras e o placar permanecendo em 0 a 0 mesmo após 120 minutos. Para a virada tivemos que esperar pelos pênaltis, com erro decisivo de João Félix.

*Os heróis da noite, como sempre, são soberbamente conduzidos por Italo Lo Presti, auxiliado por Alex Ziccarelli, Gianni Poggio, Gioacchino Carolio, John Grow e Pasquale Simonetta.

**Mais de 100 pessoas assistiram à transmissão, incluindo Mauro De Dolce Pompei, Annibale Mirante e Pasquale Simonetta que comentaram ao vivo.

