GdS – Inter, ideia de Kim caso Frej saia. Este é o plano de Ausilio

O ex-jogador do Napoli, que jogou pelo Bayern de Munique na temporada passada, pode acabar no mercado e os nerazzurri já o acompanham há algum tempo.

Stefan de Vrij Ele diz que está pronto para ficar no inter, Ele está muito feliz na Itália e com estas palavras parece ter enviado uma resposta clara às sirenes sobre a Arábia Saudita. Ajuda Ele negou ter recebido ofertas pelo jogador, pelo menos por enquanto. Mas La Gazzetta dello Sport escreveu: “Se os árabes estão pensando em Stefan de Vrij, então o Inter está pensando nele Kim Min Jae. E o equilíbrio está sendo rapidamente alcançado no limiar da porta giratória: Inzaghi se despedirá das luxuosas reservas para receber os atuais campeões com um segundo torneio. Melhor zagueiro da Liga Italiana 2022-23, Kim, que se juntou ao melhor zagueiro do último torneio, Bastoni: Tente romper o muro construído assim.”.

Pela imprudência citada pelo Pink Team, tudo gira em torno do futuro de De Vrij, que estará no gol do Al-Ittihad, onde Stefano Pioli será o técnico. Se levar em conta as propostas que lhe vierem, o clube nerazzurri estará pronto. “Será uma jogada ambiciosa, como convém a um clube que pretende se repetir depois que sua segunda estrela conquistou o scudetto, mas também é estratégica: a defesa ainda precisará ser reformulada – Acerbe almeja os 37 – e o Inter fará isso. isso colocando as mãos em um dos melhores zagueiros do futebol europeu, que já foi testado em estádios da Liga italiana, com excelentes resultados.“, continua o jornal.

A temporada com o Bayern não correspondeu às expectativas e o clube alemão anunciou oficialmente a chegada de Hiroki Ito, do Stuttgart, por 30 milhões e Kim pode acabar no mercado. O Inter já havia considerado isso em 2022, mas então Skriniar ficou e Kim desembarcou no Napoli, onde aparentemente conquistou o título da Série A naquele ano. No Inter, ele pode se relançar e o clube pode se beneficiar das excelentes relações com o Bayern de Munique. “A única maneira possível de trazer Kim para os nerazzurri é através de um empréstimo, talvez tão oneroso quanto o que o Chelsea preparou para o retorno de Lukaku em 2022. O próprio De Vrij poderia fornecer uma ajuda valiosa a Kim. Ao vendê-lo por entre 10 e 15 milhões de euros, o Inter terá liquidez para financiar a transação com o clube alemão.”conclui La Gazzetta dello Sport. READ Juventus, parte do grupo Danilo: o brasileiro estará disponível novamente em breve

