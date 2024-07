O grande erro de Cristiano Ronaldo antes da disputa de pênaltis entre Portugal e França: ele ignora a regra de ouro

Muitos notaram o erro fatal cometido por Cristiano Ronaldo na hora do empate antes da disputa de pênaltis que decidiu as quartas de final do Europeu entre Portugal e França: o capitão português ignorou uma regra de ouro e deu vantagem aos adversários.

Quanto mais alto for o pedestal, mais dolorosa será a queda: é a lei inevitável do desporto e da vida nestas horas. Cristiano Ronaldofoi eliminado por Europeus Com ele Portugal Depois de perder nos pênaltis nas quartas de final para… França. O campeão português de 39 anos – absolutamente decepcionante durante todo o torneio, que terminou com zero golos e sem impacto – tem sido ofuscado pelas críticas de quem acredita que a sua presença/ausência afetou as hipóteses da sua equipa de chegar ao último lugar. Além da falta de brilho, Alguém também percebeu a escolha errada que Ronaldo fez na hora do empate antes da disputa de pênaltis, decidindo quem deveria começar a vencê-los..

A partida entre Portugal e França terminou empatada sem gols após a prorrogação e, portanto, foi necessária uma disputa de pênaltis para determinar quem jogaria a semifinal contra a Espanha. Sendo assim, o árbitro inglês Oliver convocou os capitães Ronaldo e Kante ao meio-campo (Mbappé não estava mais em campo) para fazer o sorteio, qual deles teria a oportunidade de escolher o time que iniciaria a cobrança da sequência decisiva de pênaltis.

Ronaldo vence o sorteio, mas faz a França perder primeiro: um grande erro

As imagens mostram o árbitro primeiro jogando a moeda para decidir em qual curva executar os pênaltis, depois jogando-a novamente para o alto, desta vez após pedir a Kante que escolha um lado. A moeda cai e aparece o outro lado, e Ronaldo ganha o sorteio. O capitão de Portugal aponta para Kante, avisando ao árbitro que quer que a França ataque primeiro. “Você atira por alguns segundos?“, Oliver pede que ele confirme e recebe confirmação adicional de Ronaldo.

A França voa para as semifinais contra a Espanha: Portugal vence nos pênaltis após o 0-0 final

Aliás, pouco depois, Dembele cobraria e marcaria o primeiro pênalti, seguido por Ronaldo, Fofana, Bernardo Silva e Kounde, todos iguais na súmula. Neste momento, João Félix irá para a marca de grande penalidade, cujo erro (o único das duas equipas) será decisivo para a eliminação de Portugal.. Depois marcarão Barkola, Nuno Mendes e por último Theo Hernandez, cuja transformação fará as delícias dos franceses.

Quem rolar primeiro tem 60% de chance de ganhar.

Após o infeliz resultado da disputa de pênaltis, muitos nas redes sociais culparam Ronaldo por ter optado por deixar a França vencer primeiro, acreditando que desta forma os portugueses davam vantagem ao adversário, quando na verdade eles próprios poderiam tê-la aproveitado. Na verdade, é só isso, e não é uma opinião: A confirmação vem de um estudo realizado há alguns anos que examinou uma enorme amostra de jogos nacionais e internacionais disputados entre 1970 e 2008, nos quais foram marcados 2.820 pênaltis.

Bom, o resultado é que quem atirar primeiro tem 60% de chance de vencer., vantagem pela pressão exercida sobre os ombros de quem chuta depois, quando muitas vezes se vê em situação de ter que empatar o placar. Uma regra de ouro que Ronaldo ignorou e que reduziu as hipóteses da sua equipa naquele momento: uma escolha pela qual pagou caro.