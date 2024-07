“Meu futuro depois da Copa América”

Zagueiro brasileiro: “Fico feliz em saber que os grandes clubes estão me procurando, falarei sobre isso com meu agente”.

A mistura de entrevistas publicadas desde a saída da selecção nacional para jornais estrangeiros produz frequentemente declarações de algum peso, que os campeões podem rapidamente desmantelar, ou mesmo negar. Não sobrou nada além de palavras Gleason Bremer Do Brasil, causou preocupação entre os torcedores Juve: “para mim futuro? Li sobre o interesse de algumas equipes e É bom saber que clubes com grande história estão me seguindo Mas a verdade é Falarei sobre isso com meus agentes depois da Copa América. Agora estou focando aqui e vou deixar isso para meus agentes.” Haverá interesse em Bremer Manchester Unitedque parece focar mais em de Ligt do que em qualquer outra coisa.

Mas o defesa brasileiro, que falou ao AS, abre as portas para isso Thiago Motta Confirmando de alguma forma o desejo de permanecer na Juventus: “Ele será bem recebido no vestiário. Farei o meu melhor para ajudá-lo Para se adaptar o mais rápido possível. alegre? “Desejo-lhe toda a sorte do mundo, são coisas normais no futebol: aprendi muito com ele e tenho a certeza que continuará a ter sucesso.”

Assim Bremer disse sobre a temporada que acabava de terminar: “O saldo é positivo, na primeira jornada mas estivemos muito bem mesmo que desde Janeiro tenhamos perdido muitos pontos ao longo do campeonato e por isso não conseguimos para lutar pelo título da Liga Italiana. . Mas nos temos Ganhamos a Copa da Itália, que é a alegria que merecemos“.

Então, em vez disso, na temporada que está prestes a começar: “Aos poucos vamos ajudar a Juventus a voltar a ser campeã, Espero que seja um ano de muita alegria “Para nós e para os fãs.”



