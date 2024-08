Dybala Roma, um passo para dizer adeus à Al-Qadisiyah. Notícias do mercado de transferências

Horas cruciais para o futuro de Paulo Dybala. O argentino chegou a um acordo financeiro com o Al-Arabi Club no valor de 75 milhões de euros para os próximos três anos. O encontro entre o clube Giallorossi e o Al-Qadisiyah na noite de ontem, quarta-feira, 21 de agosto: As peças estão próximas, mas os aspectos finais ainda não foram resolvidos. Esperando pela fumaça branca

Após 145 gols, “Goya” se despede do futebol italiano

Uma aventura que começa no verão de 2012 quando Palermo para Zamparini Encontre em Argentina Decida investir em Um valor recorde de 12 milhões de euros para Dezoito anos Quem joga em um torneio Segunda seção. Três anos em Camisa rosa e preta Onde ele também sente o gosto amargo do declínio. Porém, por aí, “U Picciriddu” já é um arquivo ídoloE a última temporada de 13 gols Ele convence Juve Para bombardear 41 milhões de euros Para arrebatá-loentre, No mercado real cara a cara. Sete temporadas em Turim: 12 troféus no tabuleiro e mais de 100 gols marcados. A coragem de escolher os 21 que foram Zidane e Pirloantes de definir 10 de Alex del Piero. Depois a não renovação e a possibilidade de viajar para o exterior Roma que se dará um golpe de transferência em julho de 2022. Na arena do Coliseu, eu estou nela Milhares Para abraçar perfeitamente o novo fenômeno Giallorossi: Dybala vai se alegrar com a Roma e Ele vai chorarIsso aconteceu por ocasião da final da Liga Europa, que perdeu nos pênaltis para o Sevilla, apesar do gol. Após 325 partidas e 145 gols, “Goya” se despede do futebol italiano.