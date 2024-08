Portugal é eliminado nos pênaltis e Cristiano Ronaldo se despede do Europeu

A França chegou às meias-finais e esta foi a última participação de CR7 na Taça Continental: apesar de não ter marcado golos, teve tempo para estabelecer outros recordes.

Com a camisa PortugalMarcou cento e trinta gols, sendo os dois últimos ocorridos no dia 11 de junho, no último amistoso antes da Copa do Mundo.europeuUma vitória por 3 a 0 sobre a Irlanda, dezenove anos e trezentos e sessenta e cinco dias após o primeiro gol que marcou em 12 de junho de 2004, no Campeonato Europeu, em casa contra a Irlanda. Grécia. No próximo evento europeu, no Reino Unido, ele fará 43 anos: é difícil acreditar que ainda estará em campo.

Cristiano Ronaldo e recordes do Campeonato Europeu

A história de Cristiano Ronaldo é uma série de números, gols, recordes, estatísticas e vitórias. E eu registrar Não faltam mesmo que nos limitemos ao Europeu: aliás ele detém o recorde de golos, assistências e participações e é o único jogador que entrou em campo em seis edições e marcou cinco (em 2012 com sete golos e em Em 2020, com cinco, também conquistou o título de artilheiro). Mas Portugal foi eliminado por França Ele concluiu este capítulo: Ninguém escreverá números de igual riqueza e ninguém jamais será igual a esses números. No entanto, toda história termina mais cedo ou mais tarde.

Portugal vence em 2016

E como qualquer história que se preze, há um clímax, um momento de esplendor máximo: em 2016, na França, com dois gols contra a Hungria e um gol na semifinal contra… País de GalesCristiano Ronaldo tornou-se o primeiro a marcar em quatro Campeonatos Europeus consecutivos. Nas edições anteriores, marcou em 2004 (dois gols contra Grécia e Holanda), em 2008 (contra a República Tcheca) e em 2012 (dois gols contra a Holanda e um contra a República Tcheca). Escusado será dizer que a edição de 2016 viu Portugal vencer, de forma algo surpreendente, na final frente à França: naquela ocasião, após um duro desafio de Dimitri. PayetteEle foi forçado a deixar o campo aos 25 minutos. Apesar de ter saído de campo, o time venceu por 1 a 0 e conquistou a taça.

Cristiano Ronaldo é o rei das assistências

Ele também encontrou o alvo Euro 2024Teria sido um longo encerramento de 20 anos, mas o futebol não responde a regras precisas. Porém, já conquistou outro recorde: participação no Europeu de 2024 AlemanhaEle se tornou o primeiro jogador de futebol a disputar seis fases finais do Campeonato Europeu. Na segunda partida da fase de grupos (venceu o convidado por 3 a 0). Turquia) Chegou a 8 assistências em torneios europeus, tornando-se assim o jogador mais assistido. Mas não marcaram nenhum gol.

Euro 2024, história errada

E também porque Oblak o salvou de forma brilhante de um pênalti na prorrogação Portugal-Eslovéniapartida que os portugueses venceram nos pênaltis. Cristiano marcou na disputa de pênaltis, mas para fins estatísticos não pode ser considerado gol. O sucesso é difícil de conseguir República Tcheca E no final com um gol perdido. Vitória fácil sobre Türkiye com ajuda Bruno Fernandes; O cenário muda contra a Geórgia, já com a desculpa da eliminatória.

O último jogo contra a França

Parede de Oblak nas oitavas de final com lágrimas grudadas O cenário mudou contra a França nas quartas de final, em que ele praticamente não tocou na bola. Ou melhor, dois: o primeiro no terceiro minuto da primeira prorrogação, quando deu excelente assistência Conceição. A segunda, por ocasião do primeiro pênalti que ele marcou na disputa de pênaltis final, em meio a protestos Minyan Porque isso teria (e na verdade…) interrompido o caminho até isso. Mas a corrida parou no poste de João Félix, porque o francês não cometeu nenhum erro. O último Campeonato da Europa de Cristiano Ronaldo não foi nada emocionante: mas ele fê-lo em grande parte.

