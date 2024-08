Quem é Diogo Costa, o guarda-redes português que defende grandes penalidades?

A qualificação para os quartos-de-final do Europeu 2024 para Portugal tem a assinatura de Diogo Costa. Sim, porque o goleiro na partida contra a Eslovênia não só salvou o resultado na prorrogação com uma entrada milagrosa sobre Sisko, mas também conseguiu bloquear as cobranças de pênalti de Iličić, Balkovic e Verbeek, dando a classificação à sua equipe. Para pênaltis. Uma exibição fantástica do guarda-redes do Lusitânia, que agora tentará repetir-se no jogo acirrado com a França, marcado para sexta-feira, 5 de julho, às 21h00, em Hamburgo.

Perfil de Diogo Costa

Diogo Costa nasceu em Rothrist, Alemanha, a 19 de setembro de 1999, filho de pais portugueses, e cresceu nas camadas jovens da Póvoa do Lanhoso e do Porto, clube ao qual ingressou em 2010. A 6 de agosto de 2017 estreou-se pelo Azul e equipe reserva branca. A equipa por ocasião do jogo frente ao Gil Vicente, na LigaPro, enquanto a sua primeira aparição pela equipa aconteceu a 25 de setembro de 2019, no jogo de abertura do grupo da Taça da Liga da época 2019-20, sem sofrer golos no Vitória por 1-0. Em casa contra o Santa Clara. A sua primeira aparição na Primeira Liga portuguesa ocorreu no dia 10 de novembro seguinte.

Diogo Costa assumiu então a função de guarda-redes titular na época 2021-2022, graças à lesão de Marquesin. A partir desse momento, graças a atuações consistentes de alto nível, nunca mais perdeu o seu lugar e, de facto, as suas atuações valeram-lhe a convocação definitiva para a seleção nacional, onde ao longo do caminho substituiu Rui Patrício na hierarquia. O treinador Roberto Martinez, que também participou no Euro 2024, preferiu-o ao agora ex-jogador da Roma: uma confiança que Diogo Costa tem retribuído com grande sucesso até agora.

Lista Euro 2024